PEO'dan Kıbrıslı Türk sendikalara destek

Kıbrıs'ın güneyinde Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO’nun, Kıbrıslı Türk sendikalara yönelik destek ve dayanışma mesajı gönderdiği ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, PEO yaptığı açıklamada “Bir kez daha Kıbrıs Türk yönetiminin emek karşıtı yönlendirmelerini protesto eden ve yollara dökülen Kıbrıslı Türk sendikalara destek ve dayanışmasını” belirtti.

Kıbrıslı Türk sendikaların mücadelesine destek belirterek, bunun yalnızca çalışma ve sendikal hakların talep edilmesi mücadelesinden ibaret olmadığını savunan PEO, “Bunun dayatmalara da karşı verilen bir mücadele olduğunu aynı zamanda Kıbrıslı Türkler olarak kimlikleri, kültürleri ve özerkliklerinin korunmasına ilişkin bir mücadele olduğunu” ekledi.