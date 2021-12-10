PEO’da yeni dönem: Sotirulla Haralambus, yeni Genel Sekreter seçildi

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Kıbrıs’ın en büyük sendikal federasyonu olan PEO’nun 28'nci Kongresi’nde, Sotirulla Haralambus yeni Genel Sekreter seçildi ve PEO’da böylece yeni bir dönem başladı.

9-10 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan PEO’nun 28nci Kongresi2nde yeni Genel Sekreter seçilen Sotirulla Haralambus, daha önce de 2008-2013 yılları arasında AKEL’den milletvekili olarak görev yapmanın yanısıra, Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı olarak da görev yapmıştı.

1963 yılında Maraş’ta dünyaya gelen Sotirulla Haralambus, Sofya’da siyaset bilimi ve sosyal bilimler öğrenimi gördü ve 1986 yılından bu yana PEO’da çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem PEO’nun Larnaka bölgesi Kadın Emek Konseyi yetkilisi olarak çalışan Sotirulla Haralambus, bir dönem de PEO Kadın Bürosu Sekreteri, PEO’nun Yürütme Sekreteri, Merkez Örgütlenme Sekreteri ve son olarak da Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kıbrıslı Türkler’le çok iyi ilişkileri olan Sotirulla Haralambus, PEO ile DEV-İŞ ve Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye diğer Kıbrıslı Türk sendikalarıyla yıllardır ortak etkinliklerde de çalışmış bulunuyor.

Sotirulla Haralambus’tan önce 23 yıl boyunca Pambis Kiritsis, PEO Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Sotirulla Haralambus, PEO liderliğine seçilen ilk kadın oluyor… PEO Kongresi’nde ayrıca PEO Federasyonu’nun Genel Konseyi’nin yeni üyeleri de seçildi.