PEO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ziyaret ettiği Medochemie ilaç şirketinde emekçilerle bir araya geldi.

Çalışanlarla karşı karşıya oldukları sorunların ele alındığı buluşmada PEO Limasol İlçe Sekreteri Maria Singeri ve bu sektörde örgütlü çalışanların sendika İlçe Sekreteri Mihalis Neokleus da yer aldı.