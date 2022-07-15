CTP Milletvekili Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, Bakanlığın Covid-19 hastalarının Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Üroloji bölümüne yatırılmasına ilişkin hazırlığını eleştirdi, “Peki ama biz bu Acil Durum Hastanesini niye yaptık” diye sordu.

“Yine başa döndük, yine sıfır noktasındayız” diyen CTP Milletvekili Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, pandeminin başında sağlık hizmetlerinde yaşanan kaosu hatırlattı.

“Yoksa Covid-19 hastalarını da mı özele mahkum etmek istiyorsunuz?” diye soran Besim, doğru kararlar alınmazsa ilerleyen süreçte, özellikle sonbahar mevsiminde sağlık personeli ve hastaların korunamayacağını belirtti.

Besim’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Yine Başa Döndük... Covid 19 pandemisinin başında Pandemi hastanemiz yoktu. Covid’li hastaları nereye koyacağımızı şaşırmıştık. Sağlık servislerinde ciddi bir kaos yaşamıştık. Sonra Acil Durum Hastanesi yapıldı. Rahatladık.. Şimdi Covid 19 hastaları hastanenin içinde bulunan ve bir süre önce Acil Durum Hastane’sine taşınan eski Üroloji Servisine yatacakmış. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin göbeğine... Acil Servis’ten girecek ve hastanenin içinde bir servise yatacak. Yine sıfır noktasındayız. Peki ama biz bu Acil Durum Hastanesini niye yaptık??? Yoksa Covid 19 hastalarını da mı özele mahkum etmek istiyorsunuz? Covid bitmedi ve önümüz sonbahar. Virüslerin en yaygın mevsimi. Doğru kararlar almazsak ne sağlık personelini ne de hastaları koruyamayız.”

Acil serviste, Covid-19’la iç içe!