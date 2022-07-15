Acil serviste, Covid-19’la iç içe!

Ertuğrul SENOVA

Pandemi Hastanesi’nin farklı servislere çevrilmesi sonrası, test sonucu Covid-19 pozitif çıkan hastalarla farklı şikâyetleri olan hastalar, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Acil Servis’te muayene için birlikte beklemeye başlandı.

Doktorların “yeni varyant daha kolay bulaşıyor” uyarılarına karşın bu durumun son bir aydır devam ettiği ve hem hastaneye gidip sağlığına kavuşmaya çalışan insanların, hem de insanlara sağlık dağıtmaya çalışan sağlık çalışanlarının tehlike altında olduğu ifade ediliyor.

Hastanede örgütlü sendika olan KTAMS, günde ortalama 4 sağlık çalışanının Covid-19 pozitife döndüğünü duyurdu.

Eski Sağlık Bakanlarından, CTP Milletvekili Filiz Besim, acile başvuran günlük hasta sayısının 520’ye ulaştığını, hastane içerisinde adeta kaos yaşandığını belirtti.

Hastaneye giderek yönetimden resmi veri talep eden YENİDÜZEN ekibi, “Gerekli açıklamayı Sağlık Bakanlığı’ndan talep edin” yanıtını aldı.

Hastane çalışanlarının tümünde, “Bakanlık kaynaklı bir baskı” ve buna bağlı bir sessizlik gözlemlendi.

Öte yandan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise, “Vakalarda endişe verici bir artış olmadığını, pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını” söyledi.

KTAMS: "Covid-19 hastalarının acil serviste muayene edilmesi endişe verici"

KTAMS, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne tüm periferlerden hasta gelmesine rağmen, bir de Covid-19 hastalarının sadece muayene ve takip edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, üç haftadır acil serviste yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmeyen Sağlık Bakanlığını göreve çağırarak, aksi halde grev dahil her türlü eylem hakklarını kullanacaklarını vurguladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, defalarca talep etmelerine rağmen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’dan randevu alamadıklarını belirterek, “Sağlık Bakanına basın yoluyla acilen çözülmesi gereken sorunları aktarmak zorunda kaldık” dedi.

“Yaklaşık bir aydır Covid-19 hastalarla farklı şikayetleri olan hastalar birlikte muayene ediliyor”

Yaklaşık bir aydır ülke genelindeki tüm covid hastalarıyla farklı şikayetleri olan hastaların acil serviste, birlikte muayene edilip takiplerinin yapıldığını hatırlatan Bengihan, bu durumun hem gelen hastaları bulaş açısından endişelendirdiğini hem de hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının zaten fazla olan iş yükünü ve bulaş riskini artırdığını söyledi.

“Günde ortalama 4 sağlık çalışanı pozitif oluyor”

Her gün ortalama dört sağlık çalışanının pozitif olmasının bunun en açık göstergesi olduğunu ifade eden Bengihan, “Covid-19 hastaları devlet hastanelerinin acil servislerinde karşılanırken; her servis kendi ile ilgili hastayı yatırır kararı alınmış, böylelikle Pandemi Hastanesi anlamsız bir şekilde Uroloji ve Göz Servisi gibi normal servislere çevrilmiştir” dedi.

Tabipler Birliği: Pandemi sona ermedi, yeni varyantlarla daha çok bulaşıcılık kazandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ise pandeminin sona ermediği, yeni varyantlarla daha çok bulaşıcılık kazandığı uyarısında bulunarak Sağlık Bakanlığı ile ilgililerin, önerilerini dikkate almasını, tedbirlerin de artırılmasını istedi.

Ülkede ağır Covid-19 vakalarının görülmeye devam ettiğine ve long-covidin, kalp, beyin, akciğer, mental sağlık gibi insan vücudunun birçok bölümünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken birlik, “Önlemlere uymak sizi ve sevdiklerinizi koruyacak” vurgusu yaptı.

Enfeksiyonun çocuklarda hafif geçirildiği algısının aldatıcı olduğunu kaydeden Tabipler Birliği, çocukların da korunması ve 5 yaş üstü çocukların onaylanmış aşılar ile aşılanması gerektiğini bildirdi.

KTTB Çevre ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ceyhun Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede Haziran başında maske kullanımı ve test zorunluluğu kaldırılınca yaptıkları uyarıların gerçeğe döndüğünü belirtti.

Vaka sayılarının gittikçe arttığını, birçok pozitif hastanın da, resmi kayıtlara geçmeksizin, enfeksiyonu evinde geçirdiğini ifade eden Dalkan, şöyle devam etti:

“Açıklanan vaka sayıları bu nedenle aldatıcıdır. Tüm evrensel veriler nettir; insanlar hala daha Covid-19 enfeksiyonu geçirip hayatlarını kaybedebilmektedir. Ülkemizdeki yüksek test pozitiflik oranları bunun önemli bir destekçisidir.”

“Long-covid insan vücudunun birçok bölümünü olumsuz etkiliyor”

Hastane yatışları ve yoğun bakım ihtiyacı azalmış olsa da tüm dünyada olduğu gibi, ülkede de ağır Covid-19 vakalarının görülmeye devam ettiğine dikkat çeken Dalkan, şunları kaydetti:

“Üstelik bilim dünyasında, geçirilen Covid-19 enfeksiyonlarından sonra görülen long-Covid netleştirilmeye çalışılmaktadır. Long-covid, kalp, beyin, akciğer, mental sağlık gibi insan vücudunun birçok bölümünü olumsuz etkilemektedir. Son dönemdeki çalışmalar her 10 Covid-19 enfeksiyonundan 1-3’ünde (yüzde 10-30) uzun dönemde etkiler görüldüğünü belirtmektedir. Hafif enfeksiyonlardan sonra ve çocuklarda da görülebildiği nettir.”

Covid-19 enfeksiyonundan korunma yollarının pandeminin başladığı günden beri bilindiğine işaret eden Ceyhun Dalkan, “Günümüzde de güncel bilimsel bilgilere göre önlemlere uymak sizi ve sevdiklerinizi koruyacaktır” dedi.

Korunma yolları…

Dalkan, Covid-19 enfeksiyonundan korunmanın en önemli yolları şöyle sıraladı:

“Covid-19’a karşı aşılanma, güncellemelerin düzenli yapılması, kalabalık ortamlarda fiziksel mesafenin korunması, kapalı, kalabalık ortamlarda uygun maske takılması, hapşururken veya öksürürken ağızın, burunun kapatılması, kapalı mekanlarda pencerelerin açık tutulması, ellerin düzenli yıkanması.”

Covid-19 aşılarında güncellemenin mutlaka yapılması gerektiğini belirten Dalkan, “Aşılama en önemli korunma yollarından biridir. Vaka sayılarının arttığı bu dönemde ülkemizde aşı kampanyası düzenlenmeli ve yeni öneriler doğrultusunda mutlaka hatırlatma dozları yapılmalıdır. Aşı merkezleri bakanlık tarafından net şekilde açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“5 yaş üstü çocuklar da onaylanmış aşılar ile aşılanmalı”

Ülkede son dönemde çocuklarda artan pozitiflik oranlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Ceyhun Dalkan, şunları kaydetti:

“Enfeksiyonun çocuklarda hafif geçirildiği algısı aldatıcıdır. Çocuklar da ağır solunum sıkıntısı gibi yatış gerektirecek kadar ağır semptomlar gösterebilmektedir. Üstelik ‘hafif’ bile olsa, geçirilmiş Covid-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda da long-Covid ve birçok organı tutup hayati risk oluşturan MIS-C görülebilmektedir. O nedenle çocuklar da korunmalı ve 5 yaş üstü çocuklar da onaylanmış aşılar ile aşılanmalıdır. Özellikle okullar açılmadan, yüz-yüze eğitimin sürdürülebilir olması için mutlaka çocukların aşılanması tamamlanmalıdır.”

“Pandemi sona ermemiştir, yeni varyantlarla daha çok bulaşıcılık kazanmıştır” vurgusu yapan Ceyhun Dalkan, ölüm oranları azalmış olsa da tansiyon, diyabet, kalp hastalığı, astım vb. kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştakilerin hala yüksek risk altında olduğunu belirtti.

“Artan vaka sayıları yatış oranı artışı riskini beraberinde getirmektedir” diyen Dalkan, “Pandemi ile mücadelede sistemli davranılması, hastane ve sağlık personeline dair organizasyonun, aşılama ve filiasyon çalışmalarının ara verilmeksizin sürdürülmesi önemlidir. Halka ve hastalara yönelik sürekli ve anlaşılır bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması da bir o kadar gereklidir” ifadelerini kullandı.

“Önerilerimiz dikkate alınmalı ve tedbirler artırılmalı”

Sağlık Bakanlığı ve ilgililer tarafından önerilerinin dikkate alınması ve tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Ceyhun Dalkan, “Halkımızın yorulduğunu ve kurallara uymayı zor bulduğunu biliyoruz. Ancak bir tek korunma tedbirlerine uyarak ve uygulayarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabileceğinizi bilmelisiniz” dedi.

Bakan Altuğra: Endişe verici bir artış yok

Öte yandan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pandemi yönetimi ile ilgili bakanlıkta uzman doktorların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası açıklama yapan Altuğra, Covid-19 vakalarında tüm dünyada olduğu gibi ülkede de bir artış yaşandığını ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarında, ölümlerde endişe verici bir artış yaşanmadığını söyledi.

“Pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta”

“Ülkemizde pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır” diyen Altuğra, “Pandemi yönetimi, Sağlık Bakanlığı ve hekimlerle birlikte şekillendirilmiş olup, sürekli olarak takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Akansoy: “İzole odalar ayrılmıştır”

Göğüs hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy ise hastaneye başvuran hastaların, gerek Covid-19 olması, gerekse başka sağlık şikâyetleri olması halinde ilgili branşlardan hem poliklinik hizmeti, hem de gerektiği takdirde izole odalarda hastane yatışı hizmeti alabildiklerini söyledi.

Tüm dünyada aynı sistemin uygulandığını söyleyen Akansoy, “Tüm hastane servislerinde Covid-19 hastalarının artması durumunda gerekli tüm önlemler alınmıştır. İhtiyaç olması halinde muhtemel artan hasta sayısına hizmet verebilecek izole odalar ayrılmıştır” ifadelerini kullandı.