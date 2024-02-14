Pegasus, Kıbrıs uçuşlarında kabin bagajı hakkını ücretli hale getirdi

Pegasus Hava Yolları, Kıbrıs’a yönelik uçuşlarında kabin bagajı hakkını ücretli hale getirdi, bu kapsamda 4 farklı “uçuş paketi” uygulamasını başlattı.

Uygulamaya göre kabin bagajı almak isteyenlerin “süper eko” paketini satın almaları gerekiyor. Bu da “sadece koltuk altına sığacak çanta” hakkını barındıran “light” paketinden en az 300 TL daha pahalıya satışa sunuluyor.

14 Şubat itibariyle yürürlüğe giren uygulamaya, Kıbrıs ve yurtdışına yönelik uçuşlar için geçerli olacak.

Pegasus’tan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaya geçilme amacı, “uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek ve her ihtiyaca yönelik paket yapıları oluşturmak” olarak açıklandı.

Açıklamada, “bu yeni uygulamada tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek. Ek kabin bagajı almak isteyen Pegasus misafirleri, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek” denildi.

Dört farklı paket

Açıklamaya göre yurt dışı ve Kıbrıs uçuşları için geçerli olan yeni uçuş paketleri kapsamında dört farklı seçenek sunulacak.

"Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek. Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı olacak.

14 Şubat 2024 tarihinden önce satın alınan biletlerde eski uygulama ve kurallar geçerli olacak.