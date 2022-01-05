PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?

Sağlık Bakanlığı’nın “PCR test ücreti 100TL, uymayana yasal işlem” açıklamasına karşın birçok test merkezinde PCR testi için 150 TL isteniyor. Sağlık Bakanlığı suskun, merkezler “Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgilisi var, ’23 Ocak’a kadar idare edin’ diyorlar” dedi.

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarlarda yapılan PCR testleri için en fazla 100 TL ücret ödeneceği, daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklamalarına karşın, birçok özel hastane ve labaratuvarda 150 TL’ye PCR testi yapılması tepkiye neden oldu.

Birçok vatandaş, YENİDÜZEN’e ulaşarak PCR testlerini 150 TL’ye yaptırdığını ifade etti, duruma tepki gösterdi.

Bazı özel hastanelerden yapılan açıklamalarda ise “100 TL’lik ücret, döviz artışı ile PCR test maliyetini karşılamıyor, bu kesinlikle mümkün değil, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgilisi var, ’23 Ocak’a kadar idare edin’ diyorlar” yorumunda bulundu.

Konunun Sağlık Bakanlığı bilgisinde olduğu, bakanlık tarafından ücretlerle ilgili çalışma yapıldığı ve Cuma günü konuyla ilgili yeniden çeşitli birliklerle toplantı düzenleneceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yetkiliden ise konuyla ilgili bilgi alınamadı.

Hatırlanacağı üzere; Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak tarihinde laboratuvarlarda yapılan PCR testleri için en fazla 100TL ücret ödeneceğini hatırlatarak, daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Açıklamada; “Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklardır. Karar harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.” denilmişti.

'PCR test ücreti 100TL, uymayana yasal işlem'