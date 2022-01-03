'PCR test ücreti 100TL, uymayana yasal işlem'

Sağlık Bakanlığı, laboratuvarlarda yapılan PCR testleri için en fazla 100TL ücret ödeneceğini hatırlatarak, daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklardır.

Karar harici davranan ve 100 TL 'den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.