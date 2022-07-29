PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatleri açıklandı
Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen merkezleri çalışma gün ve saatlerini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen merkezleri çalışma gün ve saatlerini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre test merkezlerinin çalışma saatleri şu şekilde:
Akdoğan Sağlık Merkezi: Antijen, hafta içi: 08.00-14.00, resmi tatil-hafta sonu: 08.00-13.00, Maraş Sağlık Merkezi: PCR ve Antijen, hafta içi: 08.00-14.00, Serdarlı Sağlık Merkezi: Antijen, hafta içi: 08.00-14.00, Özyalçın PCR Merkezi: PCR ve Antijen, hafta içi: 08.00-15.00, resmi tatil- hafta sonu: 08.00-15.00, Esentepe Sağlık Merkezi: Antijen, hafta içi 08.00-14.00, Cengiz Topel Hastanesi: PCR ve antijen, hafta içi: 09.00-12.30, Güzelyurt Sağlık Merkezi: PCR ve Antijen, hafta içi: saat 08.00-14.00, resmi tatil ve hafta sonu: 08.00-13.00, Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi: PCR ve antijen: hafta içi 08.00-14.00, Havva Y. Kurtdereli Mehmetçik Sağlık Merkezi: PCR ve antijen: hafta içi: 09.00-13.00, Yenierenköy Sağlık Merkezi: PCR ve antijen, hafta içi 08.00-14.00, resmi tatil-hafta sonu: 08.00-13.00, Lefkoşa Fuar Alanı: PCR ve antijen: 08.00-15.00, resmi tatil ve hafta sonu: 08.00-15.00, Orhan Müderrsiz İskele Sağlık Merkezi: PCR ve antijen, hafta içi 08.00-14.00, resmi tatil-hafta sonu: 08.00-14.00, Mağusa Devlet Hastanesi: PCR ve antijen: resmi tatil- hafta sonu: 08.30-13.30.
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