PCR ve antijen test merkezlerinin çalışma saatleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen merkezleri çalışma gün ve saatlerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre test merkezlerinin çalışma saatleri şu şekilde:

Akdoğan Sağlık Merkezi: Antijen, hafta içi: 08.00-14.00, resmi tatil-hafta sonu: 08.00-13.00, Maraş Sağlık Merkezi: PCR ve Antijen, hafta içi: 08.00-14.00, Serdarlı Sağlık Merkezi: Antijen, hafta içi: 08.00-14.00, Özyalçın PCR Merkezi: PCR ve Antijen, hafta içi: 08.00-15.00, resmi tatil- hafta sonu: 08.00-15.00, Esentepe Sağlık Merkezi: Antijen, hafta içi 08.00-14.00, Cengiz Topel Hastanesi: PCR ve antijen, hafta içi: 09.00-12.30, Güzelyurt Sağlık Merkezi: PCR ve Antijen, hafta içi: saat 08.00-14.00, resmi tatil ve hafta sonu: 08.00-13.00, Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi: PCR ve antijen: hafta içi 08.00-14.00, Havva Y. Kurtdereli Mehmetçik Sağlık Merkezi: PCR ve antijen: hafta içi: 09.00-13.00, Yenierenköy Sağlık Merkezi: PCR ve antijen, hafta içi 08.00-14.00, resmi tatil-hafta sonu: 08.00-13.00, Lefkoşa Fuar Alanı: PCR ve antijen: 08.00-15.00, resmi tatil ve hafta sonu: 08.00-15.00, Orhan Müderrsiz İskele Sağlık Merkezi: PCR ve antijen, hafta içi 08.00-14.00, resmi tatil-hafta sonu: 08.00-14.00, Mağusa Devlet Hastanesi: PCR ve antijen: resmi tatil- hafta sonu: 08.30-13.30.