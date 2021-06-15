PCR testlerinde ‘mezuniyet’ yoğunluğu

Eğitim yılının tamamlanmasıyla mezuniyet töreni veya karne günü yapacak olan bazı okulların öğrencilerden Negatif PCR belgesi istemesiyle devlet bünyesindeki test merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan öğrencilerin PCR kuyruğunun hala sürdüğü ifade edildi.

Uzun uzadıya süren kuyruklarda hem öğrenciler hem de aileleri güneşin altında zor dakikalar yaşadı.

Özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezinde çok kalabalık yaşandı.

Büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerinin yoğun bir mesai geçirdiği gözlemlendi.

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun:

"Güney ve mezuniyetler için PCR şart değil, antijen test de olur"

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, önemli ayrıntılara değindi. Özellikle karne alacak çocuklar ve gūneye geçecek olan çocukların PCR zorunluluğu olmadığına değinen Uzun, Antijen testinin de geçerli olduğunu ifade etti.

Uzun, bu bağlamda antijen testlerinin Lefkoşa’daki test merkezlerinden sadece Mücahitler Sitesinde yapıldığını belirtti.

Yığılmanın olmaması açısından devletin 40 özel laboratuar ile anlaşma yaptığını, bu bağlamda oralardan da test yapıldığını anlatan Uzun, prosedüre de değindi.

Uzun, bilgilendirici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fuar Alanlanı ve Mūcahitler Sitesi PCR merkezlerinde PCR ve ANTİJEN TEST yapacakların DİKKATİNE!!!

Son birkaç gündür merkezlerinde yoğunluğun attığını gözlemlemekteyim. Özellikle karne alacak çocuklar ve gūneye geçecek olanların PCR zorunluluğu yoktur. Antijen de yaptırabilirsiniz. Sorumluluğunu yürüttüğüm merkezlerden sadece Mücahitler Sitesinde Antijen test yapılmaktadır. (PCR da yapılmaktadır). Tek merkezde yoğunluk olacağından Salık Bakanlığı 40 özel labaratuar ile Antijen test yapmak için anlaşma yapmıştır. Bu labaratuarlara antijen eğitimleri bizzat ben Uzman Filiz Uzun tarafından verilmiştir.

Bu konuda ne yapabilirsiniz?

1. Sağlik Bakanligi KKTC sayfasina girip Anasayfada ONLİNE HİZMETLER bölümünden Antijen test başvurusu yapmaniz gerekmektedir.

2.Bu kaydi yaptiktan sonra size en yakin labaratuara gidip antijen test yapabilirsiniz.

3.Test icin ūcret ödemenize gerek yoktur.

4.kayd olduktan sonra size bir kullanici adi ve sifre verilecektir.

5. Daha sonra yine ONLINE HIZMETLER bolumunde bu sefer Hizli Antijen test online sonuc takibi butonuna tiklayip kullanici adinizi ve sifrenizi gireceksiniz.

6. Bu islemi tamamladiginizda size hangi labaratuara gideceginiz sistem tarafindan bildirilecektir.

Aşağıda dolduracağınız belgeyi ve antijen yaptırabileceğiniz labaratuarları fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bu sıcaklarda kuyruklarda beklememek için özel labaratuarlardan hizmet alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Filiz Uzun

Not: Bakanlar kurulu kararlarında PCR zorunluluğu belirtilmeyen her kurum Antijen test yaptırabilir.”