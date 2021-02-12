PCR testi sonucu bekleniyor

Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksüz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı zanlı H. G.’nin aracında kanunsuz av tüfeği fişeği de bulundu. Zanlıya PCR testi yapılırken, sonuçlar henüz çıkmadığı için bugün gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları anlattı. Oran, zanlı H. G.’nin, "Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, Gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Oran, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirterek, zanlının ikametgâhında aynı gün arama yapıldığını kaydetti. Oran, yapılan aramada ikametgâhın avlusunda bulunan garaj içerisinde park edilmiş halde duran kamyonetin kasasında 21 adet 25 kg ağırlığında süt tozu, 14 adet 20 kg ağırlığında süt proteini ve torpido gözünde 6 adet av tüfeğine ait fişek tespit edildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu beyan ettiğini ifade eden Oran, zanlının söz konusu beyanında ürünleri aracına yükleyip ikametgâhına getirerek streç filmle sarıp paketleyerek tekrar aracın kasasına yerleştirdiğini dile getirdiğini anlattı. Oran, zanlının ifadesinde fişeklerin adına kayıtlı av tüfeğine ait olduğunu ancak silahı 10 yıldır kullanmadığını söylediğini aktardı. Oran, zanlının suçüstü gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlının tasarrufunda bulunan fişeklerin, ürünlerin ve aracın emare alındığını bildirirdi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Oran, bu süre içerisinde zanlıya PCR testi yapıldığını, ayrıca süt tozlarının ithalinin yasak olduğuna dair tespit yapıldığını açıkladı. Oran, zanlının söz ettiği av tüfeğinin henüz bulunmadığını, söz konusu ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırıldığını, fişeklerle ilgili de araştırma yapıldığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.