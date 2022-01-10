PCR kuyruğu anayola taştı

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR Test Merkezi’nde manzara değişmedi, ‘vatandaş kuyruğu’ yola taştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pozitif ve temaslı kişilerin PCR testi yaptığı merkezde oluşan yoğunluk YENİDÜZEN objektifine takıldı.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi.

Öte yandan soğuk ve yağmurlu havaya rağmen vatandaşların korunması için herhangi bir önlem alınmadığı da görüldü.