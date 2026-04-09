“Pazartesi günü Meclis’te yer almayacağız”

DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, “Kendi getirdiği yasal düzenlemeye dahi sahip çıkamayan , süreci yönetemeyen bir anlayışın oluşturduğu bu tabloya DP ortak olmayacaktır.” dedi, DP’nin Pazartesi günü Meclis’te görüşülecek yasa sürecinde yer almayacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, “Son günlerde KKTC’de yaşanan gelişmeler, demokratik siyaset zemininin ne kadar hassas bir dengede ilerlediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.” dedi.

“UBP–DP–YDP Hükümeti tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan ve yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulan sürecin, muhalefet ve bazı sendikal çevreler tarafından yürütülen yoğun algı yönetimi ve yönlendirmeler sonucunda toplumsal bir gerilime dönüştürüldüğünü açıkça görüyoruz.” ifadelerini kullanan Akpınar, sürecin Meclis’e yönelik fiili müdahale boyutuna taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akpınar, “Sendikalar toplumun önemli bir parçasıdır ancak hiçbir yapı, halkın tamamının iradesiymiş gibi hareket ederek anayasal kurumlara baskı kuramaz.” dedi.

“Cumhuriyet Meclisi, halkın iradesinin asli temsiliyet alanıdır ve bu iradeye yönelik her türlü fiili yönlendirme girişimi, demokratik düzene doğrudan müdahaledir.” ifadelerini kullandı.

Akpınar, “Daha da vahimi, hükümet ortağı olmamıza rağmen, yasa gücünde kararname sürecinde Demokrat Parti sistematik şekilde devre dışı bırakılmış, kriz ortaya çıktıktan sonra sürece dahil edilmek istenmiştir.” dedi.

“Bugün gelinen noktada, Meclis çalışmalarının gerçek gerekçeler dışında ertelenmesi, görüşmeler kurulda sürerken, bekletilen özel bir uçakla, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu’nun Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında ve Meclis’te temsil edilen diğer siyasi partilerin bilgisi dışında ve dışlanarak yasa görüşme aşamasında KKTC’den ayrılması kabul edilebilir değildir.” ifadelerini kullandı.

Akpınar, “Kendi getirdiği yasal düzenlemeye dahi sahip çıkamayan, süreci yönetemeyen bir anlayışın oluşturduğu bu tabloya Demokrat Parti ortak olmayacaktır.” dedi.

“Bu nedenlere bağlı olarak, Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek yasa sürecinde Demokrat Parti yer almayacaktır.” diyen Akpınar, “Demokrasi sokakta değil, Meclis’te tecelli eder. Baskıyla değil, iradeyle yönetilir.” ifadelerini kullandı.