Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, sendikaların grev ve eylemlerine rağmen, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin “Ben bilirim, ben yaparım, olur” tavrını sürdürdüğünü belirterek, Pazartesi günü “iş bırakma” eylemlerini başlatacaklarını duyurdu

Yalınkaya: Pazartesi günü LTB’den başlamak üzere iş bırakıyoruz

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, dün duyurdukları “olağanüstü toplantıyı” bugün BES Yönetim Kurulu olarak yaptıklarını ve sendikaların başlattığı mücadele karşısında hükümetin devam ettirdiği, “Ben bilirim, ben yaparım, olur” tavrının kabul edilemez olduğuna bir kez daha kanaat getirdiklerini belirtti.

Tüm değerlendirmeler sonunda, Pazartesi (30 Aralık 2024) itibariyle Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) başlamak üzere “iş bırakma” kararı aldıklarını belirten Yalınkaya, “Her gün örgütlü olduğumuz bir belediyede iş bırakma eylemlerine başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine getiriyoruz” dedi.

“Tasarılar geri çekilmezse her türlü radikal kararı alacağız”

Hükümetin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve Hayat Pahalılığı Ödeneği yasalarında hayal ettiği değişklik tasarılarını geri çekmemesi durumunda da daha radikal kararları almaktan çekinmeyeceklerini dile getiren Yalınkaya, bu konuda da Yönetim Kurulu olarak görüş birlilğine varıldığını kaydetti.

Yalınkaya, “Bugün itibarıyla hükümet, sendikaları saat 9:30’dan sonra yasaları görüşmek üzere meclis alt komitesine çağırmıştır. Belediye Emekçileri Sendikası olarak paydaş sendikalarımız ile bugün Meclis’te olacağız ve bu yasaların geri çekilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Sürecin gidişatına göre alacağımız tüm kararları kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.