Pazarlıklar devam ediyor: "Ya Tarım Bakanlığı ya Meclis Başkanlığı"

Ulusal Birlik Partisi'nde Meclis Başkanlığı için pazarlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı sarayına gidip gelen Ünal Üstel'in ikna çabaları devam ediyor.

YENİDÜZEN’in UBP yönetimine yakın kaynaklardan elde ettiği iddialara göre Zorlu Töre'nin "Ya Meclis Başkanlığı ya Tarım Bakanlığı" istediği, Ünal Üstel'in de bunu değerlendirdiği öne sürülüyor.

Bu konu henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.