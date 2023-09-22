PayPorter Universal Bank işbirliği ile artık Kıbrıs’ta

Uluslararası para transferi alanında faaliyet gösteren, sektörün önde gelen ödeme hizmetleri sağlayıcısı PayPorter, Türkiye’de 450’yi aşan hizmet noktası ile dünyadaki diğer önemli para transfer markalarıyla olan işbirlikleri sayesinde globalleşen ağına Kuzey Kıbrıs’ı Universalbank aracılığı ile dahil etti...

Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin lisanslı uluslararası para transferi markası PayPorter, artık Kuzey Kıbrıs’ta hizmet vermeye başlıyor. PayPorter’ın köklü bankalardan Universal Bank ile oluşturduğu güç birliğiyle, Universal Bank’ın tüm şubelerinden para transfer işlemleri gerçekleşebilecek. Yakın gelecekte ise banka şubesi dışında da PayPorter Para Transfer Noktaları oluşturulması hedefleniyor.

“Kuzey Kıbrıs’ı finansal olarak 180’den fazla ülkeye doğrudan bağladık”

Kuzey Kıbrıs’ta Universal Bank ile işbirliği içerisinde hizmet verecek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren PayPorter Genel Müdürü İzzet Metcan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni finansal olarak 180’den fazla ülkeye doğrudan bağlamanın gururunu taşıyoruz. PayPorter ve Universal Bank işbirliğiyle gerçekleşen bu atılım, KKTC’nin uluslararası yasal para hareketi haritasında yer almasına neden olacağı için de son derece önem taşıyor” dedi.

PayPorter Genel Müdürü İzzet Metcan, “Bu güç birliğinin KKTC’deki öğrencilerin dünyanın dört bir yanındaki ailelerinden gelecek parayı kolaylıkla alabilmelerini sağlarken, dünyanın dört bir yanında okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilere de ailelerinin kolaylıkla para göndermelerini sağladığını” sözlerine ekledi.

Universal Bank Genel Müdürü Yücel Gök; KKTC’nin artık dünya finans zincirine doğrudan dahil olmasının zamanın geldiğini ve bunu PayPorter firmasının desteği ve işbirliği ile gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yücel Gök, 2023 yılının başından itibaren 25 yılı aşkın tecrübesi, güçlenen sermayesi ,yenilenen yapısı daha da güçlendirilmiş kadrosu, teknolojisi ve KKTC’de “enleri ve ilkleri“ gerçekleştirmeyi hedefleyen düşünce yapısıyla Universal Bank’ın bundan böyle de sektörün lideri olmayı hedeflediğini ifade etti. Gök , bunun için gerekli teknolojiyi de en azami düzeyde kullanacaklarını ve ülkenin büyüyüp kalkınması için atılacak her adımda sorumluluk almaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Teknoloji geliştirme birimi kuruldu

PayPorter, Universal Bank işbirliğiyle oluşturulan teknoloji geliştirme birimi, bilgisayar ve cep telefonu üzerinden uluslararası para transferlerinin sağlanacağı altyapı üzerinde çalışıyor.

PayPorter hakkında:

PayPorter, 6493 sayılı kanun kapsamında Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin lisanslı uluslararası para transferi markasıdır. Yurt içi ve yurt dışında yaygın aracı kurum, temsilci ve şube ağıyla her türlü para transferi ve ödeme işlemlerine kolay, hızlı ve güvenli erişime aracılık etmektedir. Ulusal ve uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı olarak sektörün öncülerinden olan şirket, aynı zamanda elektronik para ihracı, Sanal POS hizmetleri ve fatura tahsilatları aracılık hizmetlerinde de aktif olarak yer almaktadır. www.payporter.com.tr