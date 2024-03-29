“Patronundan sirkat ettiği 44 binin 20 bin TL’sini banka borcuna yatırdı”

Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastane çalışanı M.K., patronuna ait 44 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk alındı. Zanlının sirkat ettiği 44 bin TL’nin 20 bin TL’sini banka borcuna ödediğini belirten polis, 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında kasada 281 bin TL ciro olması gerekirken, 90 bin TL olduğunun öğrenildiğini, zanlının bu hususla da bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Tahkikat memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

“191 bin TL’nin de akıbeti araştırılacak”

Polis, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastane çalışanı olan zanlının, patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada 44 bin TL parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirterek, iş yerinden alınan bilgide 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında kasada 281 bin TL ciro olması gerekirken, 90 bin TL olduğunun öğrenildiğini, zanlının bu hususla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 44 bin lirayı çaldığını kabul ettiğini, 20 bin lirasını banka borcuna, diğer kısmını ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediğini aktararak, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.