Patates Üreticileri Birliği: “Üretim yılda 3 bin tondan 6 bin tona çıkarılmalı”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri; Tarım Bakanlığı, Patates Üreticileri Birliği ve fabrikalar arasında yapılan üretim sözleşmesinin 5 yıldır sorunsuz yürütüldüğünü belirterek, bu üretim şeklinin daha fazla geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, sanayi tipi patates firmalarına ilişkin basında çıkan haberlere tepki gösterilerek, üretilen sanayi tipi patatesin sofralık patatesin önü açtığı, sanayi tipi patatesin işlenmemesi halinde sofralık patatesin geçmiş seneler olduğu gibi elde kalacağı ve zararına satılmış olacağı savunuldu.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Birlik olarak yapmış olduğumuz araştırma sonucunda dokuz adet firma üretilmekte olan parmak patatesi pazarlamaktadır. Fabrikalardan mal alımları da iddia edildiği peşin değil, vadeli çeklerle olmaktadır. Fabrikaların satış fiyatları, Tarım Bakanlığının bilgisine getirilerek belirlenmekte ve keyfi bir fiyat uygulanmamaktadır.”

Bu sözleşmeli üretim şeklinin “bazı açgözlü ithalatçı firmaları” tedirgin ettiği iddia edilen açıklamada, 570 üyesi olan Patates Üreticileri Birliği’nin bu şekilde üretimin daha fazla geliştirilip yeni kurulacak fabrikalar ile sanayi patateslerinin yılda 3 binden 6 bine çıkarılmasından ve işlenmiş patatesin ithalatının asgariye çekilmesinden yana olduğu bildirildi.