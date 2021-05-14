Paşaköy'de korkutan yangın

Paşaköy'de Ağıllar bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında Ecevit Güvercin ve Adil Sadun'a ait yığın halde bulunan balyalar yandı.

Saat 13.00 sıralarında başlayan yangına polis, itfaiye, Vadili Belediyesi ve askeri birliğe ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.