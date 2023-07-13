Paşaköy’de aniden rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı

Paşaköy’de sakin Talat Öztürk (E-61), dün evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, Öztürk’ün ambulansla kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınağından kedi çalındı

Mağusa’da, geçen cumartesi günü Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınak odasının kapısının açılarak içeriye girildiği ve 4 aylık erkek kedinin çalındığı tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Y (K-22) tutuklandı.

Mağusa’da dükkân açma ve hırsızlık…

Mağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın 7 Haziran’da penceresinin açılarak içeriye girildiği ve 1500 TL para çalındığı bildirildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.D (E-34) tutuklanırken, yapılan ileri sorgulamasında, Gazimağusa’da bir evden muhtelif ziynet eşyaları, 3 bin TL nakit para ve bir cep telefonunu da çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Beyarmudu’nda arazi yangını

Beyarmudu köyünün doğu kısmında bulunan bir arazide, dün 16.00 sıralarında muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, 30 zeytin, 5 harup, 10 limon, 10 incir, 10 nar, 5 elma, 5 armut, 5 alıç, 5 guava, 5 ceviz, 5 mandalin ve 5 badem ağacı, 150 metre elektrik kablosunun dış yüzeyi ve 1000 metre su hortumu yandı.

İhmalkârlık sonucu yangına neden olan şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde, bir evin bahçesindeki havuza ait motor odasının çatısında, M.A’nın (E-43) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak yaptığı sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, 25 metre elektrik kablosu, 30 metre su borusu ve 4 dönümlük alan içindeki kuru otlar tamamen yandı.

Bahse konu şahsın tutuklandığı açıklandı.