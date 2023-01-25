YENİDÜZEN

Elektrik fiyatlarına güncellenme yapılacağı konuşulmaya başlandı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Elektrik zammı gündemde yok. Ben kurumun başındayım önüme böyle bir teklif gelmedi” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Paşa, “Bu haberler nereden çıkıyor? Bana ilgili bölümlerden çalışma taslağı dahi getirilmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Yasa gereği 2 ayda bir elektrik fiyatlarını değerlendirdiklerini dile getiren Paşa, “45 senedir bu şekilde yapılıyor. Zam yapılması gerekirse hükümete önerge hazırlar göndeririz. Maliye’den karşılanmasını isteriz. Bana böyle bir taslak çalışma gelmedi” şeklinde konuştu.