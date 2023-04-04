EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer’in, “Arızalara müdahale etmeye çalışan ekipleri polis içeriye çağırıyor” yönündeki açıklamasına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “9 trafoda sabotaj tespit edildi. Polisin birilerini telefoniyen çağırdığı bilgisi ötesinde bir bilgim yok” dedi.

Bir buçuk saati aşkın süredir Cumhurbaşkanlığı’nda, Ersin Tatar’a son gelişmeleri aktardığını, bu nedenle yeni yapılan açıklamaları ve gelişmeleri takip edemediğini söyleyen Paşa, “Memleketin yarısı karanlıkta. Buna seyirci kalamazdım, bu yüzden iki müdür yardımcısını sahaya gönderdim. Müdürlerden gelen bilgiye göre 9 trafoda sabotaj tespit edildi” dedi.

Paşa, sabotaj tespit edilen noktaların polis tarafından fotoğraflandığını, bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen polislerin konuyla ilgili bazı kişileri karakola çağırmış olabileceğini söyleyen Paşa, “Cumhurbaşkanı ile toplantıdaydım. Polisin birilerini telefoniyen çağırdığı bilgisi ötesinde bir bilgim yok” şeklinde konuştu.

Toplamda 9 trafoda sabotaj tespit ettiklerini söyleyen Paşa, “Kimlerin çağrıldığını bilmiyorum. Ama eğer sabotaj varsa, bunu sendikanın yapmış olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu sendikaya da zarar veren bir harekettir. Suçlu varsa cezasını çeksin” dedi.