Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Kıbrıs’ın kuzeyindeki köy kahvelerinde AKP propagandası yapmasına ilişkin tepkiler büyüyor…

Türkiye İşçi Partisi’nin ardından, Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) de Feyzioğlu’na tepki geldi.

CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, elçi Feyzioğlu’nun kahve kahve gezerek AKP için seçim propagandası yaptığına dair videolar gördüğünü belirterek, 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde elçiyi değişecekleri mesajını verdi.

Özel, “14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz” dedi.

Ayrıca, Maraş merkezli depremlerin ardından enkaza dönen İsias Otel’de yitirilen canlarla ilgili yalan söyleyenleri de unutmayacaklarını ifade eden Özel, “Sana söz KKTC” mesajını paylaştı.

Özel, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lefkoşa Büyükelçisi’nin kahve kahve AKP seçim propagandası yaptığı videoları gördüm. 14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz. Isias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımızı ve ailelere yalan söyleyenleri unutmayacağız. Sana söz KKTC.”

Önce Kıbrıs’ın kuzeyinde, ardından da Türkiye’de gündem olan videoda Feyzioğlu, CHP’yi kötüleyerek AKP propagandası yapıyor:

“PKK’ye devlet kurmasın diye yaptığımız askeri harekata ana muhalefet partisi ve HDP, birlikte ‘hayır’ oyu verdi. ‘Suriye ve Irak’ta askerin ne işin var, çekin askeri’ diyorlar.

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