Akansoy: “Feyzioğlu, büyükelçilik misyonuna uygun olmayan işler yapıyor”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun büyükelçilik görevini aşan faaliyetler içerisinde olduğunu ve büyükelçiliğin Kıbrıslı Türklerle Türkiye’nin ilişkilerini düzenlemesi gerekirken, büyükelçinin 14 Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleştirilecek olan seçimler için köy köy, kahve kahve gezerek seçim propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Akansoy, içinden geçtiğimiz dönemde bir yandan ekonomik sıkıntılar yaşandığı öte yandan depremle ilgili acıların yaşandığı ve böylesi bir dönemde Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi olması gerektiğini belirterek büyükelçiliğin yürüttüğü seçim propaganda çalışmalarına tepki gösterdi.

“Bir büyükelçinin görevi, köy köy gezip propaganda yapmak mı?” diye soran Akansoy, “Bu nereden çıktı? Bu büyükelçilik misyonuna da uygun değildir, demokratik teamüllere de sığmamaktadır” ifadelerini kullandı. Feyzioğlu’nu bir an önce asli görevlerine dönmeye ve Kıbrıslı Türklerle bir bütün olarak eşit ilişki kurmaya davet eden Akansoy, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.