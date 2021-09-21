Partilerde ‘yerel seçim’ hazırlığı

Ayşe GÜLER

Yerel yönetim seçimlerinde geri sayım başladı, gözler siyasi partilerin izleyeceği yol haritasına çevrildi.

Siyasi partiler arasında yalnızca Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de belediyelerle ilgili seçim startı verildi.

CTP’de ilk etapta 6 bölgede için belediye başkan aday adayları belirlendi, isimlerin Parti Meclisi’nde onaylandıktan sonra kesinleşmesi için süreç de başladı.

Hükümetin büyük ortağı UBP’nin yanı sıra TDP’de de gözler Ekim ayında gerçekleşecek kurultay sonrasına çevrildi.

YDP ise erken seçim gündemi nedeniyle ‘yerel seçime’ yönelik yol haritasını belirlemedi, ikinci plana attı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lapta, Esentepe, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Lefke olmak üzere 6 bölgede aday adaylarının belirlendiğini söyledi, Dikmen’deki başvuruların yarın kapanacağını, Parti Meclisi’nde onaylanmasının ardından isimlerin netleşeceğini belirtti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, şu anda erken seçimin öncelikli olduğunu söyledi, Haziran’daki yerel seçimden önce seçimin yapılacağını belirtti.

Hasipoğlu, “UBP, Kurultayını yapacak. Erken genel seçim de var önümüzde. Yerel seçim daha sonra” dedi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal ise kurultay sonrasında yeni yönetim kadrolarının oluşacağını belirterek, “Yeni yönetim oluştuktan sonra, süreç belirlenecek” dedi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu da önümüzdeki süreçte genel seçim olduğunu, genel seçimle birlikte yerel seçime ilişkin çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Öte yandan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, şu andaki gündemlerinin erken seçim olduğunu söyledi.

Yerel seçimle ilgili çalışmalar devam etse de aday tespiti yönünde herhangi bir karar üretilmediğini ifade eden Öztürk, “Erken seçim gündemdeyken, yerel seçimi konuşmak için erken” dedi.

PARTİLERDE DURUM NE?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

6 bölgede aday adayları belirlendi, PM onayına sunulacak

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lapta, Esentepe, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Lefke olmak üzere 6 bölgede aday adaylarının belirlendiğini söyledi, Parti Meclisi’nde onaylanmasının ardından isimlerin netleşeceğini belirtti.

Sorakın, Dikmen’deki başvuruların ise yarın sonuçlanacağını kaydetti.

Sorakın, süreç içerisinde diğer bölgelerde de başvurular açılacağını ifade etti.

Parti olarak bütün bölgelerde çalışma başlattıklarını kaydeden Sorakın, “Çalışmalar iyi gidiyor, süreç tamamlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacak” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu:

Önceliğimiz, erken seçim

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, şu anda erken seçimin öncelikli olduğunu söyledi, Haziran’daki yerel seçimden önce seçimin yapılacağını belirtti.

Hasipoğlu, “UBP, Kurultayını yapacak. Erken genel seçim de var önümüzde. Yerel seçim daha sonra” dedi.

Şu anda yerel seçimle ilgili münhal olmadığını ifade eden Hasipoğlu, yol haritasının da belirlenmediğini sözlerine ekledi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal:

Yol haritası, kurultaydan sonra belli olacak

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal ise yerel yönetimlerle ilgili yol haritasının Ekim ayında gerçekleşecek kurultayın ardından belli olacağını söyledi.

Kurultay sonrasında yeni yönetim kadrolarının oluşacağını belirten Hızal,“Yeni yönetim oluştuktan sonra, süreç belirlenecek” dedi.

Hızal, “Herhangi bir aday konuşulmadı, kurultay sonrasında yerel yönetimle ilgili tavrımız belli olacak” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi(HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

Genel seçimle birlikte yerel seçim çalışmalarını yürütüyoruz

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, önümüzdeki süreçte genel seçim olduğunu, genel seçimle birlikte yerel seçime ilişkin çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Manavoğlu, belediye başkanlığı seçimine ilişkin istişarelerin devam ettiğini, şu anda netleşen bir isim olmadığını aktararak, “Genel seçim var. Onunla birlikte yerel seçim çalışmalarını da yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk:

Şu andaki gündemimiz erken seçim

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, şu andaki gündemlerinin erken seçim olduğunu söyledi.

Yerel seçimle ilgili çalışmalar devam etse de aday tespiti yönünde herhangi bir karar üretilmediğini ifade eden Öztürk, “Erken seçim gündemdeyken, yerel seçimi konuşmak için erken” dedi.

Öztürk, “Erken seçim gündemde… Bu seçime hazırlandık. Yerel seçimle ilgili çalışmalar devam ediyor ama aday tespiti yönünde bir durum yok” şeklinde konuştu.