Partiler 14 Aralık'a kadar adaylarını belirleyecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi Takvimi’ne göre siyasi partiler 14 Aralık tarihine kadar adaylarını belirleyecek.

“Adaylık için başvuru” günü 17 Aralık olarak belirlendi. Adayların “kesinleşmesi” için 26 Aralık’ta olacak.

Kesinleşen adaylar ise 27 Aralık’ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek, aynı gün ad çekme işlemi yapılacak.

Seçim propagandası 28 Aralık’ta başlayacak

Seçimlerin propaganda süreci 28 Aralık’ta “resmen” başlarken, sandık seçmen listeleri 3 Ocak tarihinde tamamlanacak.

Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları için son yayın tarihi 8 Ocak son tarih olacak. 20 Ocak’ta seçmen kartları ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımı tamamlanacak.

İşte SEÇİM YASAKLARI