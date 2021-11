İşte SEÇİM YASAKLARI

Yüksek Seçim Kurulu’nun 4 numaralı duyurusu ile birlikte ülkede seçim yasakları başladı.



Buna göre tüm kamu kurumları ve görevlileri, seçimin yapılacağı 23 Ocak 2022’ye kadar “tarafsızlıklarını” korumak zorunda olacak, hiçbir imkanlarını siyasi partiler ya da adaylar için kullanamayacak.



Seçime kadar olan sürede memur, zorunlu hizmet personeli, işçi, ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması yapılamayacak. İhaleler de durdurulacak.



Seçim yasakları döneminde Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin de durdurulması gerekiyor.



Tüm istihdamlar durdurulacak. Yalnızca hizmetlerinin devamı açısından mevsimlik olarak alınan işçiler; eğitim alanında kadro boşalması halinde geçici ve sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler; asistan hekimlerle imzalanacak sözleşmeler, sağlık alanında gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları bu yasağın dışında kalacak.



Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı tüm kamu görevlileri, yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla yayın yapamayacak.



Adaylar da herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunamayacak.

“Kaynak dağıtımı yok”



Seçim yasaklarında dikkat çeken diğer unsurlar da şöyle:

İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kuralları uyarınca başlanmış kaynak paketindeki kaynak dağıtımı, münferit kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, yeni kiralama ve yeni tahsis ile ilgili işlemlerin yapılması durdurulur;



Alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ayrıca kayıtlı malların kiralama işlemleri durdurulur; kırsal bölgelerdeki arsa dağıtımı yapılamaz.



Motorlu Araçlara İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemez; akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin verilemez, devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulur.



Ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulunun iznine bağlıdır.



Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma tasarruf izni verilemez.

Yurttaşlık işlemleri duracak

Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durdurulur;



Kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar verdikleri kredileri en geç üç gün içerisinde Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getirirler.



Açılış ve temel atma dahil törenler düzenlemek, demeç vermek ve nutuk atmak da seçim süreci içerisinde yasaklanıyor.



Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamazlar. Seçim yasakları içerisinde protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamaz.



Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri ile adayların yurt içinde yapacakları gezilere hiçbir kamu görevlisi katılamaz.

Partiler 14 Aralık'a kadar adaylarını belirleyecek