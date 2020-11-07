Parti Meclisi’nden Saner’e onay

Yeni hükümet kurulması görevinin Ersan Saner’e verilmesini onaylamak için toplanan UBP Parti Meclisi oy birliği ile Saner’in hükümeti kurmasına onay verdi.

UBP Parti Meclisi Toplantısı ardından basına açıklama yapan Ersan Saner, kendisine verilen görevin, Parti Meclisi tarafından da oy birliği ile onaylandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine verdikten sonra bu çalışmaların başlaması için tüzük gereği Parti Meclisi’nden yetki alınması gündemi görüşüleceğini YENİDÜZEN’e açıklamıştı.

Saner, bu onayın ardından hemen hükümet kurma çalışmaları için Pazartesi’nden itibaren çalışmalara başlayacağını da belirtmişti.