Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonuçlarını etkileyecek operasyonlar yapıldığını iddia etti.

Arıklı, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçimlerden bekledikleri sonucu alamadıklarını, çok daha iyi bir sonuç beklediklerini, ancak devasa bütçeleri olan siyasi partilerle yarışmak zorunda kaldıklarını, son 48 saat içerisinde seçim sonuçlarını değiştirecek çalışmalar yürütüldüğünü öne sürdü.

Arıklı, partinin oylarını koruyarak 3 milletvekili çıkarmasının bir başarı olacağını kaydetti.

YDP’nin seçimdeki en büyük sıkıntısının partiye yönelik bazı siyasi partilerin operasyonları olduğunu kaydeden Arıklı, “Sürekli olarak YDP ile uğraşan bir büyük siyasi parti var” dedi. Arıklı, söz konusu partinin son gün YDP’li bir belediye meclis üyesini partisine transfer ettiğini ileri sürdü.

“PARTİ İÇİ OPERASYON”

Parti içi operasyon yapılması gerektiği konusunda partililerin ortak görüşü bulunduğunu kaydeden Arıklı, partiyi arkadan hançerleyen kurucu üyeleri de dahil pek çok üyenin bulunduğunu, Türkiye’den gelen bazı muhtarların YDP üyeleri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Bazı üyelerle yollarını ayırmak zorunda kalacaklarını, Parti Meclisinin üye güncellemesine gidilmesi kararı dahi alabileceğini kaydeden Arıklı, tüm üyeliklerin iptal edilerek, parti ile gönül bağı olanlarla yola devam etme kararı çıkabileceğini kaydetti.

“24 OCAK BİZİM İÇİN MİLATTIR”

Arıklı, “24 Ocak bizim için bir milattır, YDP’yi yeniden kurgulayacağız” dedi.

Seçim tarihi ile de konuşan Arıklı, kış aylarında seçim yapmanın doğru olmadığını, yaz aylarında yapılmış olsa daha farklı sonuç alınacağını, pandemi nedeniyle pek çok insanın oy vermek için sandığa gitmediğini, 7 bin kişinin de Covid-19 nedeniyle bileklikli olduğundan sandığa gidemediğini kaydetti.