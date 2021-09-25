Başbakanlık basın bürosu tarafından Başbakanlığın resmi sayfasından UBP gençlik kolları başkanlarına mazbata verilmesi haberinin servis edilmesini eleştiren bir diğer isim ise CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın oldu.

Sorakın, “Bu ne sayın Başbakan. Parti etkinliği Başbakanlık etkinliği mi? Başbakanlığın olanaklarını parti menfaatleri için mi kullanıyorsunuz? Yoksa parti-devlet bütünleşmesine mi heveslendiniz?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Sorakın, şunları ifade etti:

“Sn. Ersan Saner UBP’nin Girne’de düzenlediği bir etkinliğe katılıp mazbata dağıtıyor. Bu etkinlik haberleştirilip basına dağıtılıyor. Buraya kadar doğal. Ancak bununla kalınmıyor, aynı etkinlik Başbakanlık basın bürosu tarafından, Başbakanlık resmi web sitesinde de yayınlanıyor. Bu ne sayın Başbakan. Parti etkinliği başbakanlık etkinliği mi? Başbakanlığın olanaklarını parti menfaatleri için mi kullanıyorsunuz? Yoksa parti-devlet bütünleşmesine mi heveslendiniz? Yazıklar olsun.”