“Parkta Güzel Bir Gün” oyunu 29 Nisan’da sezonun son temsilini yapıyor         

Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu yurt içi ve yurt dışı temsilleriyle seyircisiyle buluştu. Her temsil çok beğenildi. Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı’nın rol aldığı oyun, 29 Nisan Pazartesi akşamı sezonun son temsilini yapacak.

Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi Parkta Güzel Bir Gün.

Oyunu izlemeyenler için bu sezon son şans 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun yeni sezonda da devam edecek.