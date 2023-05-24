Park halindeki çöp kamyonu alev aldı…

Lefkoşa ve Kozanköy’de meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa sanayi bölgesinde ki Lefkoşa Türk Belediyesi sanayi tesislerinde park halinde bulunan belediyeye ait çöp kamyonu muhtemelen ön kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çöp kamyonunun kabin kısmı, koltukları, ön göğüs kısmı, elektrik aksamları ve motor kısmına giden plastik aksamları tamamen yandı.

Kozanköy’de buğdaylar yandı

Öte yandan dün öğle saatlerinde Kozanköy’de, Cami Tarlası mevkiinde bir tarlada meydana gelen yangında yaklaşık 10 dönümlük biçilmemiş buğday kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.