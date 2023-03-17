Park halindeki araç aniden alev aldı
Lefkoşa'da dün park halinde bulunan bir araç aniden alev aldı.
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Lefkoşa'da dün park halinde bulunan bir araç aniden alev aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün 13.45 sıralarında belediyeye ait park yerinde park halinde bulunan RP 477 plakalı araç aniden alev aldı. Polis, aracın elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangının çıktığını açıklarken, yanan araç itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu söz konusu aracın ön göğüs kısmı, ön camı, iç dikiz aynası, yan dikiz aynası ve aracın tavan döşemesi yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam sürüyor.
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