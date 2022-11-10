“Paraya Hayır” ayakta alkışlandı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2022 – 2023 yılı sezonunun yeni oyunu “Paraya Hayır” ile perdelerini açtı.

Flavia Coste'un yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönettiği oyunda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.

Oyunun prömiyeri dün akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Oyunun dekor - kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Işık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, müzik seçimini Osman Ateş, afiş/broşür tasarım ve oyun fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

Her Çarşamba ve Cuma sahnelenecek

LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” her Çarşamba ve Cuma akşamı saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyunun biletlerinin www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebileceği belirtildi.