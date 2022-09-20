Parasal hükümlerle konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve icrası ertelendi

İcra ve mazbata gibi parasal hükümlerle, konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası, 31 Aralık 2022'ye kadar ertelendi. Karara ilişkin yasa gücünde kararname, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, "Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararname, Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak.

“Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Kovid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak halihazırda verilmiş icra ve mazbata gibi parasal hükümlerle, konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrasının ertelenmesi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla hazırlandı.

Kararnameye göre, Hukuk Mahkemeleri Usulü Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca halihazırda verilmiş parasal hükümlerle, konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası, hükümlü borçlunun mahkemeye tek taraflı istida ile başvurması halinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar ertelendi.

Aile davalarında verilmiş tazminat ve nafaka hükümlerinin icrası, işçi alacakları, haksız fiil mağdurlarının alacakları ile Hukuk Mahkemeleri Usulü Yasası’nın 53’üncü maddesi uyarınca hükmün tesciline ilişkin ve/veya Tapu ve Kadastro Dairesi nezdinde yapılacak taşınmaz malın icrasına ve satışına yönelik işlemler ise kararnamenin dışında bırakıldı.