“Paramız bu kadarına yetti”

YENİDÜZEN-ÖZEL

Uzun yıllardır tamamlanmayı bekleyen ve can güvenliği sağlanmadan trafiğe açılan Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda bir kez daha ‘kaynak’ sıkıntısı gündeme geldi…

Yolun tamamlanamayan ikinci etabıyla ilgili 2021 yılında da kaynak sıkıntısı baş göstermiş ve yol çalışmaları aylarca durmuştu.

Bölge halkı, CTP Girne İlçesi öncülüğünde sokağa döküldü, “Artık yeter, karanlık yollar kaderimiz değil” dedi. Eylül 2021’de, 57 yaşındaki Leyla Watt, yolu karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti…

Eksiklerinin giderilmesi adına bölge halkının sesini yükselttiği şu günlerde, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan YENİDÜZEN’e acı bir itiraf geldi…

Arıklı, Girne-Alsancak yolundaki eksikliklerin ‘kaynak yetmediği’ için giderilemediği belirtti, “Paramız o kadarına yetti, şimdi çıkılan ihalede tümünü yapacağız” dedi.

Güzergahtaki üçüncü etap proje için Salı günü yeni bir ihaleye çıkılacağı bilgisini aktaran Bakan Arıklı, yeni ihale içerisinde, mevcut yoldaki eksikliklerin de giderilmesi için kaynak eklendiğini anlatarak,

5 Eylül’de de ihalenin sonuçlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Geçtiğimiz gün düzenlenen eyleme öncülük eden CTP Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü Başkanı Kazım Sakinoğlu ise eylem günü ve ertesi gün yolda iki kazanın yaşandığı bilgisini vererek, eksikliklerin vakit kaybedilmeden giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ise “Biz öncelikli olarak bu yolun tamamlanması için çalışmaların sürmesini istiyoruz. Trafik güvenli olarak çalışmalı” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN, yıllardır tamamlanmayan, sürekli yarım kalan yol ile ilgili son durumu araştırdı...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Paramız o kadarına yetti, şimdi çıkılan ihalede tümünü yapacağız”

Mevcut yoldaki tüm sıkıntıları bildiklerini belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Paramız o kadarına yetti” diyerek, güzergahtaki üçüncü etap proje için yeni bir ihaleye çıkılacağı bilgisini aktardı.

Yeni ihale içerisinde, mevcut ikinci etap yoldaki eksikliklerin de giderilmesi için kaynak eklendiğini ifade eden Arıklı, üçüncü etap blokesi için hazırlanan şartnamenin Merkezi İhale Komisyonu’na (MİK) gönderildiğini kaydetti. “Bahsi geçen eksiklikler de giderilecek. Bunun içinde tüm çalışmalar olacak, üçüncü etap için de yeni çalışmalar başlatılacak.” dedi.

MİK’in Salı günü ihaleye çıkacağını, 5 Eylül’de de bunun sonuçlanmasının hedeflendiğini ifade eden Arıklı, mevcut yollardaki eksikliklerin ne zamana tamamlanabileceği öngörüsünde bulunmadı. Yeni ihale için 227 Milyon TL’lik yerel kaynağın bloke edildiğini dile getiren Arıklı, üçüncü etap ihalenin Mara Monte’den Lapta Oteller Bölgesine kadar olan güzergahı kapsayacağını anlattı.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser:

“Önceliğimiz mevcut yoldaki eksikliklerin giderilmesi”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, öncelikli olarak mevcut yoldaki eksikliklerin giderilmesi için adım atılmasını beklediklerinin altını çizdi.

Ataser, “Yolun devamı var, buraya kaynak ayrıldı ama biz öncelikli olarak bu yolun tamamlanması için çalışmaların sürmesini istiyoruz. Trafik güvenli olarak çalışmalı. Yarım kalan işler bir an önce tamamlanmalı, akabinde tamamı için yeni çalışmlar başlamalı. Daha önce de başımıza geldi, çalışmalar durdu, kaynak yok dendi, birçok şey yaşandı ama bu sefer çalışmalar bitmeli” dedi.

Yapılan eylem ile yaratılan farkındalığın bölge adına çok iyi bir gelişme olduğunu da sözlerine ekleyen Ataser, “Amacımız bölgeye güzel projeler kazandırmaktır. Katkı koyan herkese teşekkürler” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü Başkanı Kazım Sakinoğlu:

“Eylem günü ve ertesi gün yolda kaza oldu, eksiklikler vakit kaybedilmeden giderilmeli”

Bölgede geçtiğimiz gün yapılan eyleme öncülük eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü Başkanı Kazım Sakinoğlu ise yoldaki sıkıntılarla ilgili bir kez daha bilgi vererek, örgütlü mücadele için beraberlik çağrısında bulundu.

‘Tüm bölge için, parti ayrımı yapmadan’ bu eylemin düzenlendiğini anımsatan Sakinoğlu, “Biz bu eyleme tüm kesimleri davet ettik, başkan da destek verdi, herkes destek vermeli ama sadece CTP Belediye Meclis üyeleri ve DP Meclis üyesi Oğuz Karaçay katıldı. Neden diğer meclis üyeleri buna destek vermedi, bu yolu sadece biz mi kullanıyoruz? Bu projenin tamamlanması için öncü olduk, pankartlarımızda da parti logosu bile kullanmadık.” şeklinde konuştu.

Eylem günü ve ertesi gün yolda iki kazanın yaşandığı bilgisini veren Sakinoğlu, trafikteki tehlikeyi işaret etti, yoldaki eksikliklere değindi. Mevcut yolun son kat asfaltının dahi dökülmemiş olduğunu kaydeden Sakinoğlu, yolu ayıran bordürlerin tamamlanmadığını, orta refüjde bariyer olmadığını, yoldaki çemberlerin de yarım bırakıldığını ifade etti. Kaldırım alanlarının tamamlanmadığı için yayaların yol içerisinde yürümek zorunda kaldığını da anlatan Sakinoğlu, bu durumun aydınlatma olmadığı için geceleri çok daha büyük tehlikeye neden olduğuna vurgu yaptı. Sakinoğlu, eksikliklerin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.