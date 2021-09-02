UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde pandemi yönetimi kaosa döndü. ‘PCR ve antijen test ücretleri’ konusundaki yeni uygulama dün yürürlüğe girdi, ancak, kimse ne olduğunu anlamadı. Yurttaşlar hangi testin ücretli, hangisinin ücretsiz olduğunu bilmiyor, nerede test yaptıracağını kestiremiyor. Özel laboratuvarlar ise “kit kalmadı” diyor.



Başbakan Ersan Saner’in “aşılı kişilerin test giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı” açıklaması da karmaşayı dindirmedi, antijen ve PCR test yaptırmak isteyen birçok vatandaş dün ‘ücret’ talebiyle karşı karşıya kaldığından yakındı.

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet aldığı birçok özel laboratuvar da sistemden çıktı, sayı azaldı.

Yerel yönetimlerde de test karmaşası yaşandı. İlk etapta belediyelerin PCR ve antijen testleri yapmayacağı açıklandı, ardından Sağlık Bakanlığı belediyelerin sistemde yapılacak düzenleme sonrasında yalnızca antijen testi yapabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst KomitesiBaşkanı Dr. Düriye Deren Oygar: Aşılı kişilerin antijen testleri ücretsiz olacak, PCR ise sadece semtomlu, temaslı ve yüksek risk grubundan kişilere ücretsiz yapılacak.





Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso: “Hiçbir işlem yapmadık” Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Tuncay Güçlü: “Kit kalmadı, ücretsiz antijen test yapılamıyor” Erduran Laboratuvar Direktörü Metin Erduran: “Bakanlığın sayfasına baktık, sisteme eklendiğimizi gördük”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, son noktayı koydu, yeni uygulama ne? Aşılı kişilerin antijen testleri ÜCRETSİZ yapılacak.

Yalnızca SEMPTOMLU, TEMASLI ve YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN (Sağlık çalışanları, bakımevinde kalanlar vs) kişilerin PCR testleri ÜCRETSİZ.

Özel laboratuvarlar kendi istekleri ile otomasyon sisteminden çıktı.

Ayşe GÜLER



Pandemi yönetimi kaosa dönüştü, yurttaşlar test konusunda farklı tepkilerle karşılaştı.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde yeni bir krize neden olan, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında da geri adım atılan ‘PCR ve antijen test ücretleri’ konusundaki yeni uygulama dün yürürlüğe girdi, ancak sağlıkta kaos bitmedi.

Başbakan Ersan Saner’in “aşılı kişilerin test giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı” açıklaması da karmaşayı dindirmedi, antijen ve PCR test yaptırmak isteyen birçok vatandaş dün farklı‘ücret’ talebiyle karşı karşıya kaldı.

Pandemiyle mücadelede vaka sayılarının artışı sürerken, devlet hastanelerine ve özel merkezlere giden birçok vatandaş, bu testleri ‘ücretli’ yapabilmek için özel hastane veya laboratuvarlara yönlendirildi.

Bakanlar Kurulu; vatandaşlardan PCR ücreti olarak 100 TL azami ücret alınacağını belirlese de bazı laboratuvarların 150 TL talep ettiğine yönelik şikayet sesleri yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın hizmet aldığı, testleri ücretsiz yapan birçok özel laboratuvar da sistemden çıktı, sayı azaldı.

Çoğu özel laboratuvarın elinde antijen test kiti kalmadı.

Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşadı. Sistemden randevu alıp, özel laboratuvara giden bazı vatandaşlar ise test yapmadan geri dönmek zorunda kaldı.

Yerel yönetimlerde de karmaşa yaşandı. İlk etapta belediyelerin PCR ve antijen testleri yapmayacağı açıklandı, ardından Sağlık Bakanlığı belediyelerin sistemde yapılacak düzenleme sonrasında yalnızca antijen testi yapabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Düriye Deren Oygar, aşılı kişilerin antijen testlerinin ÜCRETSİZ yapılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Oygar, Dünya Sağlık Örgütü kararları doğrultusunda ise yalnızca SEMPTOMLU, TEMASLI ve YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN (Sağlık çalışanları, bakımevinde kalanlar vs) kişilerin PCR testlerinin ÜCRETSİZ olacağını aktardı.

Laboratuvarlar da tepkili…

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso, antijen ve PCR testlerine yönelik dün gün boyunca ciddi bir karmaşa yaşandığını söyledi, ne ücretli ne de ücretsiz herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti.

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Tuncay Güçlü, birçok laboratuvarda devletin verdiği kitlerin bittiğini bu nedenle antijen testlerinin ücretsiz yapılamadığını kaydetti.

Öte yandan Erduran Laboratuvar Direktörü Metin Erduran,online sisteme dahil olmamalarına rağmen dün birçok vatandaşın laboratuvara geldiğini ifade ederek, “Dün sabahtan itibaren ücretli ya da ücretsiz test yapmak isteyen birçok vatandaş geldi. Bunun üzerine bakanlığın sayfasına baktık, sisteme eklendiğimizi gördük” dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Düriye Deren Oygar:

“Aşılı kişilere antijen ücretsiz”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Düriye Deren Oygar, aşılı kişilerin antijen testlerinin ÜCRETSİZ yapılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Oygar, Dünya Sağlık Örgütü kararları doğrultusunda ise yalnızca SEMPTOMLU, TEMASLI ve YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN (Sağlık çalışanları, bakımevinde kalanlar vs) kişilerin PCR testlerinin ÜCRETSİZ olacağını aktardı.

Oygar, özel laboratuvarların kendi istekleri ile otomasyon sisteminden çıktığını ifade etti, bu konuda Sağlık Bakanlığının laboratuvar sayısı azaltmaya gitmediğini kaydetti.

Birçok yere girişte aşılı kişilerden PCR veya antijen testi istenmediğini dile getiren Oygar, yalnızca bulaş riskinin fazla olduğu yerlerde test istenebileceğini kaydetti.

Oygar, hem PCR hem de antijen ücretlerinin Maliye Bakanlığı önergesi, Bakanlar Kurulu kararı ile belirleneceğini ifade etti.

Test kitleri konusunda yaşanan sıkıntıyı giderebilmek adına Ankara ile yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Oygar, kitlerin bu sabah itibariyle adaya ulaşmasını beklediğini ancak konunun henüz netleşmediğini söyledi.

Oygar, aşılı kişilerden de ücretli antijen testi yapıldığına ilişkin kendisine herhangi bir şikayet ulaşmadığını da aktardı.

Adapass uygulaması ile özel laboratuvarların sistem üzerinden test yapacak kişilerin bilgilerinin görülebileceğini ifade eden Oygar, “18 yaşına kadar sorgulama olmayacak bu kişilerin Adapass zorunluluğu yok” dedi.

ÖZEL LABORATUVARLAR NE DEDİ?

Erduran Laboratuvar Direktörü Metin Erduran:

“Bakanlığın sayfasına baktık, sisteme eklendiğimizi gördük”

Erduran Laboratuvar Direktörü Metin Erduran, bakanlığın aldığı karara ilişkin net bilgileri olmadığını, ellerine herhangi bir genelge gelmemesi nedeniyle de dün gün boyunca testlerle ilgili karmaşa yaşandığını söyledi.

Erduran, online sisteme dahil olmamalarına rağmen dün birçok vatandaşın laboratuvara geldiğini ifade ederek, “Dün sabahtan itibaren ücretli ya da ücretsiz test yapmak isteyen birçok vatandaş geldi. Bunun üzerine bakanlığın sayfasına baktık, sisteme eklendiğimizi gördük” dedi.

Gelişmeleri sosyal medya ve basından takip etmeye çalıştıklarını dile getiren Erduran, bakanlıklar arasında ciddi koordine eksikliği bulunduğunu söyledi.

Erduran, PCR test ücretlerinin ne olacağına ilişkin de bir ‘tavan fiyatın’ belirlenmediğini aktardı.

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Tuncay Güçlü:

“Kit kalmadı, ücretsiz antijen test yapılamıyor”

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Başkanı Tuncay Güçlü, birçok laboratuvarda devletin verdiği kitlerin bittiğini bu nedenle antijen testlerinin ücretsiz yapılamadığını kaydetti.

Güçlü, özel laboratuvarlara kit tedarikinin bugün sağlanacağına dair bilgi verildiğini belirtti.

Bu konuda sürekli karar değişikliği yapılması nedeniyle karmaşa yaşandığını ifade eden Güçlü, “Kafa karışıklığı yaşanıyor. Halk özel laboratuvarların ücretsiz test yapmadığına ilişkin bir algı içerisinde ancak bu doğru değil” dedi.

Güçlü, testlerin ücretsiz olmasının birçok vatandaş tarafından suiistimal edildiğini de ifade ederek, bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını aktardı.

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso:

“Hiçbir işlem yapmadık”

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso, antijen ve PCR testlerine yönelik dün gün boyunca ciddi bir karmaşa yaşandığını söyledi, ne ücretli ne de ücretsiz herhangi bir işlem yapmadıklarını belirtti.

Ruso, “Geceden sabaha karar almak, sıkıntı yarattı” diyerek, “ Ücretli test yapmak isteyen, dünden beri randevu alıp ücretsiz test yapmak için gelen birçok vatandaş oldu. Hepsi geri döndü” dedi.

Birçok laboratuvarın elinde test kiti kalmadığını, adaya bugün geleceğine dair bilgi aldıklarını ancak konunun henüz netleşmediğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre özel laboratuvarların sadece antijen testi yapacağını dile getiren Ruso, Bakanlığın Adapass uygulamasını sisteme dahil etmeye çalıştığını kaydetti.

Ruso, 18 yaş altında olup, PCR ve antijen testleri ücretsiz olacak kişilerin Adapass kodu olmadığını, bu kişilerle ilgili de yaşanması muhtemel sorunların çözülmeye çalışıldığını belirtti.

Resmi gazetede yayınlandı

İşte testlerle ilgili en son karar

Sağlık Bakanlığı'nın testlerle ilgili son kararı Resmi Gazete'de yayınlandı, aşılı kişilere 'hızlı-antijen testlerin' ücretsiz olacağı belirtildi.

Hükümetin pek çok kez değiştiği testlerle ilgili en son kararda, PCR testlerin özel gruplar dışında ücretli olması da dikkat çekti.

On sekiz yaş altı ve sosyal yardım alan kişilerin antijen testlerinin ücretsiz olacağı belirtilirken, aşılama sürecini tamamlayan kişilerden de antijen testler için ücret alınmayacak.

Sağlık, çalışma ve eğitim amaçlı olarak güneye geçecek kişilerin antijen testlerinin de ücretsiz olacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tedavi amaçlı ziyaretler dışında hava ya da deniz yoluyla yurt dışında gidecek kişilerin testleri ise ücretli olacak.

Sağlık Bakanlığı pozitif hasta takibi, temaslılar ve semptom gösteren kişilere ücretsiz PCR testi yapacak. Bunun dışında PCR testleri ücretli olacak.

Ayrıca, aşılı ya da sağlık gerekçesi ile aşı olamayan kişilerin otel karantina süreçleri Maliye tarafından ödenecek.

Test ücretlerinde azami fiyat PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlendi. Karar uyarınca, 18 yaş altı kişiler ve sosyal yardım alan kişilerin ve aşılanma sürecini tamamlayan kişiler ve sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen testleri ücretsiz olacak.

Bakanlar Kurulu’nun 23 Ağustos tarihli kararının iptal edilerek yenisinin onaylandığı kararında, ülkede yaşanmakta olan Covid-19 pandemi sürecinde hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde uygulanmakta olan karantina ve PCR/Antijen test uygulamaları ile ilgili günlük ihtiyaç dışı yapılan PCR/Antijen testlerinin mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından, belirli kurallara tabi oluşacak karantina ve PCR/Antijen mükellefiyetlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanması amacıyla PCR/Antijen test ve karantina ücretlendirmesine ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

9 maddelik karar metni şöyle:

MADDE MADDE DİŞİ RAKAMLAR

1- Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta takibi, pozitif hastaların temaslıları ve semptomatik hastalar için yapacağı testler ücretsiz olacaktır.

2- Pozitif hastalar ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup ilgili kişilerin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin karantina masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Aşılı kişilerin veya sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin karantina ücretleri Devlet tarafından karşılanacaktır.

3- PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczanelerde yapılacaktır. Kişiler Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru oluşturarak, sistemin yönlendirmesi ile işleme devam edeceklerdir. Yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczaneler test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı sistemine gireceklerdir.

Raporlamalar Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapıldığı takdirde kabul edilebilir olacaktır.

4- On sekiz yaş altı kişiler ve sosyal yardım alan kişilerin antijen testleri ücretsiz olacaktır. Aşılanma sürecini tamamlayan kişiler ve sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen testleri ücretsiz olacaktır.

5- Sağlık Bakanlığı tarafından antijen testi ile yapılacak olan taramalar için sağlanan ödenek çerçevesinde özelden hizmet alınabilecektir. Ancak bu taramalar pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı olabilecektir.

6- Sağlık, çalışma ve eğitim amaçlı kara sınır kapılarından geçiş yapan kişiler Bulaşıcı Hastalıklar üst Komitesinin ada içi geçiş kararındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen test ücretinden muaf olacaklardır. Sağlık ve eğitim amaçlı geçecek kişilerin refakatçileri de bu ücretten aynı kural çerçevesinde muaf olacaklardır.

7- Hava ve deniz yoluyla yurt dışına gitmek amacıyla yapılacak testler ücretli olup sadece Sağlık Kurulu sevki ile tedavi amaçlı gidenler ve resmi görevliler bu ücretten muaf olacaklardır.

8- Test ücretlerinde azami fiyat PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.

9- İşbu kararda yer alan kurallar 1.9.2021 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.