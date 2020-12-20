“Pandemi taşımacılığı dokuz ay sonra normaline döndü”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı günden bu güne kadar ülkemizde sadece birkaç kişinin tekeline bırakılan pandemi taşımacılığının dokuz ay sonra normale döndüğünü ve artık tüm taşımacıların bu taşımacılığı yapmaya başladığını açıkladı.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bir önceki hükümet döneminde ısrarla ile yaptığımız çağrılara maalesef bir sonuç alamamıştık ve pandemi taşımacılığının sadece birkaç kişiye ait araçla değil, tüm araçların yararlanacağı bir sistemde olmasını gerektiğini söylememize rağmen bu çağrılarımıza bir yanıt alamamıştık.

Yeni hükümetin kurulması ve yeni Maliye bakanımızın göreve başlaması ile birlikte bu yanlıştan dokuz ay sonra geri dönüldü ve pantemi taşımacılığı birkaç kişinin tek elinden kurtarılıp, herkesin faydalanabileceği bir düzene geçildi.

Bu bağlamda dün güvenoyu alan yeni hükümete ve dokuz aydır süren bu haksızlığı ortadan kaldıran Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ediyoruz."