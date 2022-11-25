“Pandemi sonrası sektör hareketlendi, yüksek enflasyon satışları düşürdü…”

★ “Pandemi sonrasında insanlar evde kaldıklarından dolayı beyaz eşya konusunda ciddi eksiklikler olduğunu düşündüler ve beyaz eşyaya yöneldiler. Yani o dönem sektörde ciddi bir hareketlenme oldu. Bunun arkasına da yüksek enflasyonun gelmesi sektörü yeniden aşağılara doğru attı”

★ “Piyasada merdiven altı, ek iş olarak servis yapan çok kişi var. Bu konuda da denetim olmadığından dolayı ortada büyük bir kargaşa var ve insanlara bazen yanlış bilgi verilebiliyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Beko (Kıbrıs) Genel Müdürü Tuğrul Serdengeçti, beyaz eşya sektörünün durgun olduğunu söyledi, satışların artmasını beklediklerini kaydetti.

Tuğrul Serdengeçti, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de beyaz eşya sektörünü değerlendirdi.

Yaşanan ekonomik krizin satışlarda ciddi bir azalmaya yol açtığını aktaran Serdergeçti, hiçbir firmanın bu ortamda enflasyon düzeyinde kar yapamadığını bunun da halka yansıdığını söyledi. Bu noktada hem halkın, hem firmaların hem de devletin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Serdengeçti, böylesi bir durumun ise söz konusu olmadığını söyledi.

15 Kasım günü itibariyle KKTC Beko firması olarak başlattıkları yılbaşı kampanyası hakkında da bilgiler veren KKTC Beko Genel Müdürü Tuğrul Serdengeçti, “Kampanyamız bu yıl hediyelerle dolu. Her üründe bir hediyemiz var. Hediyenin yanında fiyat indirimi de yaptık. Hediyeler de alındığında çok uygun fiyata geliyor. 31 Aralık’a kadar da devam ettireceğiz” dedi.

“Alım gücü düşük, satış adetleri düştü… Kriz sektörü çok etkiledi”

► “Bütün sektörler gibi beyaz eşya sektörü de bu ekonomik krizden ciddi anlamda etkilendi. Özellikle satış adetleri ciddi anlamda düştü. Enflasyonun sürekli olarak değişkenlik göstermesi, hem insanlarımızın alım gücünü sürekli törpülüyor, hem de şirketlerin dayanıklılığını zorluyor. Firmalar olması gereken fiyatlara yetişemiyor. Yetişmeye kalktıkları anda da alım gücü düşük olduğu için alım azalıyor. Böylece şirketler personelini koruyamıyor. Ben yakın zamanda işsizliğin baş göstereceğini de düşünüyorum. Bu noktada hem şirketlerin, hem halkın hem de devletin işbirliği yapması gerekiyor ancak böyle bir işbirliği ne yazık ki yapılmıyor.”

“Enflasyonun yüksek olduğunu devletçe kabul etmemiz lazım”

► “Ekonomik krizin bu şekilde devam etmesi durumunda ülkede iki uç kesim ulaşacak. Bu kesimler ‘fakir’ ve ‘zengin’ olmuş olacak. Yani orta kesim ortadan kalkacak. Bir yöneticiyle, bir asgari ücretlinin aldığı maaş aynı duruma geliyor. Çünkü firmaların bu ortamda enflasyon düzeyinde kar yapabilmesi mümkün değil. Enflasyonun yüksek olduğunu devletçe kabul etmemiz lazım ancak tam tersi biz bunu kabul etmiyoruz. Etmediğimiz için de çözüm üretemiyoruz.”

“Pandemi sonrası sektör hareketlendi, yüksek enflasyon satışları düşürdü…”

► “Pandemi öncesinde hafif hafif bir fiyat yükselişi vardı. Pandemi sürecinde bu sorun, ürün tedariki sorununa dönüştü. Pandemi büyük bir kargaşa süreciydi. Pandemi sonrasında insanlar evde kaldıkları için beyaz eşya konusunda ciddi eksiklikler olduğunu düşündüler ve beyaz eşyaya yöneldiler. Yani o dönem sektörde ciddi bir hareketlenme oldu. Bunun arkasına da yüksek enflasyonun gelmesi sektörü yeniden aşağılara doğru attı.”

KAMPANYADA NELER VAR? “Kampanyamız, hem fiyat indirimli, hem de hediyeli…”

► “Yılbaşı kampanyamız 15 Kasım itibariyle başladı. Kampanyamız bu yıl hediyelerle dolu. Her üründe bir hediyemiz var. Hediyenin yanında fiyat indirimi de yaptık. Hediyeler de alındığında çok uygun fiyata geliyor. 31 Aralık’a kadar da devam ettireceğiz. Stoklarla sınırlı, güzel bir kampanya yaptık diye düşünüyorum.”

“Kış aylarında televizyon ve kurutma makinesine rağbet var”

► “Beyaz eşya sektörü genelde Mart-Nisan ve Eylül-Ekim ayları durgun aylardır. Yaz aylarında klima satışlarında ciddi bir artış olur. Kış aylarında da televizyon ve kurutma makinelerine ciddi bir rağbet var.”

“İnsanların evinde bir eşya bozulduğu zaman dünyası yıkılıyor”

► “Orta kesimin kaybı insanlarımızı tasarrufa teşvik ediyor. Eskiden bazı müşterimiz geldiği zaman özellikleri olan ürünleri araştırıyordu, şimdi böyle bir durum söz konusu değil. İnsanlar şu anda son ana kadar var olanı kurtarma peşinde. Eğer elindeki ürün kurtarılmazsa özellikleri az olan ürüne yöneliyor. Son dönemde sıkça karşılaştığımız bir nokta var ki, insanların evindeki bir eşya bozulduğu zaman dünyası yıkılıyor. Bu nokta da servisin hızlı çözüm üretmesi ve hatta psikolojik olarak sorun da çözmesi lazım. Yani yetkili servisin görevi bir kademe daha üste çıktı. Piyasada merdiven altı, ek iş olarak servis yapan çok kişi var. Bu konuda da denetim olmadığından dolayı ortada büyük bir kargaşa var ve insanlara bazen yanlış bilgi verilebiliyor. Siz büyük paralar ­harcıyor, servis alanı açıyorsunuz, birçok kişi de çalıştırıyorsunuz ama başka iş yapan ek iş olarak sizin işinizi yapmaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir durum ancak bunu düzeltmek de maalesef ki kimsenin gündeminde yok. Sorunlar her zaman devam ediyor.”

‘Black Friday’ (Efsane Cuma)… “10-15 parça ürünle ‘Black Friday’ kampanyasına girdik”

► “ ‘Black Friday’ (Efsane Cuma) geleneği aslında yaklaşık 2 yıldır bu kadar gündemde… Biz 2 yıl boyunca bu konuda bir çalışma yapmadık. Çünkü Amerika’daki ‘Black Friday’ mantığı ile buradaki mantık uyuşmuyor. Oradaki mantık bir ürünü gerçekten maliyet altında vermektir, burada yapılan şey aslında o değil. 2 yıl direndik, baktık ki halkımız gerçek bir ‘Black Friday’ kampanyasıymış gibi algılıyor, biz de bu yıl 10-15 parça ürünle ‘Black Friday’ kampanyasına girdik.”

Neden Beko? “Ürün kalitesi yüksek, fiyat yapısı uygun ve sürekli gelişen bir firma…”

► Beko 2012 yılından beri adanın lideri… Çünkü halka çok yakın bir firma. Ürün kalitesi yüksek, fiyat yapısı uygun ve sürekli gelişen bir firma… Bakış açısı sürekli olarak yenilenmeye dönük bir firma… Halk şu anda Beko’ya şu an hem kalitesinden, hem de hizmetinden dolayı çok yatkın. Beko, En alt kesimden, en üst kesime herkesi bütünleştiren bir firma…”