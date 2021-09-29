Pandemi Hastanesi'nde yeni bir hayat

Pandemi Hastanesi olarak da bilinen Acil Durum Hastanesi’nde güzel bir gelişme yaşandı, COViD 19 hastası bir anne doğum yaptı.

Hastane sorumlu hekimi Erol Uçaner sosyal medyadan sevindirici haberi paylaştı “Minik kız... Hoşgeldin” notunu ekledi.

Dün gece yarısı normal doğumla hastanede doğan bebeğin sağlık durumunun

İyi olduğu öğrenildi.