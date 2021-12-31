Pandemi gölgesinde yılbaşı gecesi

Fehime ALASYA

Sağlık ve ekonomik endişeler, yeni yılı dışarıda karşılamak isteyen vatandaşların restoran ve otellere olan talebini de düşürdü. Ülkedeki birçok otel ve restoran, yeni yıl akşamı için rezervasyonların oldukça düşük olduğunu belirterek, eski günleri ‘mumla’ aradığını ifade etti.

Tüm sektörler de ekonomik kaygılar ve artan vaka sayısıyla birlikte dışarıda kutlamaya talebin olmadığı konusunda hemfikir olurken, özellikle son birkaç gündeki Omicron varyantı etkisiyle de iptaller yaşandığına da dikkat çekildi.

Büyük oteller en az 2 veya 3 gece konaklamalı gala gecelerine talebin yüksek oluşundan memnuniyet getirirken, daha küçük işletme olan restoranlar ise talebin çok düşük olduğunu anlattı.

Casinosu olan büyük otellerde Türkiye yönünden gelişler nedeniyle daha fazla talep olurken, birçoğu yılbaşı akşamı için kapasitesini doldurmuş olduğu bilgisini paylaştı.

Birçok otel dıştan katılım almak yerine konaklamalı, test mecburiyeti ile misafir kabul ederek pandemi şartlarında kendini güvenceye almaya çalıştığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Sağlık ve ekonomik endişeler doluluk oranını etkiledi, sektör çok yoruldu”

Daha çok büyük otellerin organizasyon yaptığını ifade eden Çağıner, sağlık ve ekonomik endişeler nedeniyle doluluk oranının beklenen seviyede olmadığını kaydetti. Çağıner,

“Pandemi öncesindeki geçmiş yıllara göre bu yılbaşı için talepler çok düşük, bu çok normal ama sektörün dayanacak gücü kalmadı” dedi. Türkiye’den gelişlerin dün itibariyle daha da hareketlendiğini anlatan Çağıner, yapılan organizasyonların konaklamalı, test mecburiyetli ve gerekli tedbirler eşliğinde olacağını anlattı.

Çağıner, “Geçmiş yıllara göre otellere çok altında bir talep ama bu da çok doğal. Vaka sayılarındaki artıştan dolayı makul çekinceler var. Umarım bu virüsle geçireceğimiz son yılbaşımız olur çünkü sektör çok yoruldu. Hiç çalışmasak, hiç açmasak daha karlıyız, bu nedenle gereken verimliliği yakalayamıyoruz, çok zarar ediyoruz. Dövizdeki etki Türkiye’yi de vurdu, bu nedenle çok elverişsiz bir dönem. Umarım ne ekonomik kriz ne de bu salgın yeni yılda bizimle olmaz.”

Salamis Hotel Genel Müdür Süleyman Kansu: “Pandemi şartlarındaki yoğunluk yine de bizi sevindirdi”

“Yoğunluğumuz %65 oranında. Misafirlerimizin üçte biri yabancı. Pandemi şartlarında en az 2 gece sadece konaklamalı misafir almaya çalıştık, bu nedenle söz konusu doluluk oranı bizleri sevindirdi. Fiyatlarımız ve gala gecelerimiz yabancılar, TC ve KKTC olmak üzere üçe ayrıldı, yine bu restoranlardaki refah ve pandemi koşulları nedeniyle yapıldı. Her kültürün eğlence anlayışına göre kutlamalar da değişkenlik gösterecek, fiyatlar ise 900 ila 1500 TL arası değişti.”

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen: “Vakalardaki artıştan dolayı iptaller alıyoruz”

“Yoğunluk yok, özellikle Omicron vakarlından ve vakalardaki artıştan dolayı iptaller de alıyoruz. Küçük tesisler belki dolmuştur ama 800 yatak kapasiteli,

800 TL’den başlayan gala fiyatlarımız var, konaklamalı fiyatlarda ise 1,600 TL’den başlayan ücretlerimiz var ama talep pandemiden dolayı çok düşük.”

Les Ambassadeurs Hotel: “Türkiye’den talep fazla”

“Yeni yıl öncesinden tüm otelimiz neredeyse tam kapasite dolu. Türkiye’den gelen çok fazla vatandaş var. Dıştan misafir almıyoruz. Bu yılki talepten memnunuz.”

Limak Cyprus Deluxe Hotel: “Yeni yıl gecesi doluyuz, dış katılım almadık”

“Geçtiğimiz yıl kapalı olduğumuzu düşününce bu yılki talepler yüzümüzü güldürüyor. 29, 30, 31 Aralık gecesi ve diğer geceler için ayrı özel fiyatlar uygulandı. Yeni yıl gecesi doluyuz, dış katılım almadık.”

Niazi’s Restoran: “Pandemi öncesi günlerimizi arıyoruz ama bu da olsun…”

“Yeni yıl gecesi için taleplerimiz güzel, daha çok yerli vatandaşlardan talebimiz var. Geçmiş yıllarla oranla, pandemi öncesinde olan günlerimizi arıyoruz tabi ki ama yine de buna da şükretmek gerek.”

Meril Restoran: “Eski günleri mumla arıyoruz”

“Doluluğumuzu çok güzel değil, keyfimiz çok yok. Eski günleri mumla arıyoruz. Eskiden 250 kişilerde iken şimdi 70, 80’i zor buluyoruz. Piyasa da kötü, artan vakalardan dolayı da temaslılar da iptaller de arttı. Fiyatlar dengesiz, insanların keyfi kaçtı. Döviz düştü ama fiyatlar düşmedi, kimsenin eski tadı yok…”