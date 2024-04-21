“Pamuk ipliğine bağlı hayatlarımızda hayallerimizin peşinden koşmamız gerek”

Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Romantik

Şuan yaptığım işi yapmasaydım… Yine ayni işi mesleği seçerdim çünkü müzik. Benim yaşam amacım ama psikolog olmak isterdim ki şuan ikinci üniversite olarak psikoloji okuyorum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu sıralar yeni şarkı çıkarmak için hazırlanıyorum

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık hilekarlık

En büyük pişmanlığım… Babama en son sarılamadan onu kaybetmek

Hayatımın dönüm noktası… Babamı kaybettikten sonra

Beni en çok etkileyen yazar… Turgut Uyar

Başucumdaki kitap… Tanrılar okulu

En keyif aldığım müzik… Celin Dion Power of Love

En son izlediğim film… Aşk Duvarın Ötesinde

Kendim için son aldığım şey… Güzel bir elbise

Dolabımdaki en gereksiz şey… Küçülen giysilerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Müzikal bir şey veya bir elektronik cihaz

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha katı olabilmek mantıkla hareket etmek

Kendimde beğendiğim özellik… Merhametli oluşum sıcakkanlı ve sevecen bir insanım

Olmasa da olur… Sevgili veya eş

Olmazsa olmaz… Para

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirine karşı nazik olduğu kötülüğün olmadığı cennet bahçesini aratmayan öylesine bir dünya.

Aşk benim için… Sahnede olmak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ruh ikizimle

Görmek istediğim yer… Roma, bu yaz gitmeyi düşünüyorum

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat aslında çok kısa bize uzun gibi gelse de pamuk ipliğine bağlı hayatlarımızda hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğine inanıyorum daha çok anı biriktirelim kazandığımız paraları tatile gitmek için kullanalım çünkü bir gün günü gelip göçtüğümüz zaman yanımıza kar kalacak… Ben kendi hayallerinin peşinden giden deli dolu çokça duygusal ve romantik bir kadınım 29.10.1991 Mağusa doğumlu müzik eğitimi almış esas branşım şan olan bir müzisyenim her zaman hayatta hedefime ulaşmak için hırslı ve azimli bir kişiliğim oldu yine de öyleyim. Müzik olmazsa olmazımdır…