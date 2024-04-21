“Pamuk ipliğine bağlı hayatlarımızda hayallerimizin peşinden koşmamız gerek”
“İnsanların birbirine karşı nazik olduğu kötülüğün olmadığı cennet bahçesini aratmayan öylesine bir dünya…”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Romantik
Şuan yaptığım işi yapmasaydım… Yine ayni işi mesleği seçerdim çünkü müzik. Benim yaşam amacım ama psikolog olmak isterdim ki şuan ikinci üniversite olarak psikoloji okuyorum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu sıralar yeni şarkı çıkarmak için hazırlanıyorum
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık hilekarlık
En büyük pişmanlığım… Babama en son sarılamadan onu kaybetmek
Hayatımın dönüm noktası… Babamı kaybettikten sonra
Beni en çok etkileyen yazar… Turgut Uyar
Başucumdaki kitap… Tanrılar okulu
En keyif aldığım müzik… Celin Dion Power of Love
En son izlediğim film… Aşk Duvarın Ötesinde
Kendim için son aldığım şey… Güzel bir elbise
Dolabımdaki en gereksiz şey… Küçülen giysilerim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Müzikal bir şey veya bir elektronik cihaz
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha katı olabilmek mantıkla hareket etmek
Kendimde beğendiğim özellik… Merhametli oluşum sıcakkanlı ve sevecen bir insanım
Olmasa da olur… Sevgili veya eş
Olmazsa olmaz… Para
En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası
Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirine karşı nazik olduğu kötülüğün olmadığı cennet bahçesini aratmayan öylesine bir dünya.
Aşk benim için… Sahnede olmak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Ruh ikizimle
Görmek istediğim yer… Roma, bu yaz gitmeyi düşünüyorum
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat aslında çok kısa bize uzun gibi gelse de pamuk ipliğine bağlı hayatlarımızda hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğine inanıyorum daha çok anı biriktirelim kazandığımız paraları tatile gitmek için kullanalım çünkü bir gün günü gelip göçtüğümüz zaman yanımıza kar kalacak… Ben kendi hayallerinin peşinden giden deli dolu çokça duygusal ve romantik bir kadınım 29.10.1991 Mağusa doğumlu müzik eğitimi almış esas branşım şan olan bir müzisyenim her zaman hayatta hedefime ulaşmak için hırslı ve azimli bir kişiliğim oldu yine de öyleyim. Müzik olmazsa olmazımdır…