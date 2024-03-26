“Pakette sadece kitap varsa, neden otoparkta arabanın bagajına yerleştirildi?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, "UBP'li vekil Ziya Öztürkler'in Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı'ndan rüşvet aldığı yönünde polise şikayette bulunulduğunu" açıklaması, Öztürkler'in ise "Rüşvet değil, kitap aldım" yanıtı vermesi üzerine bir dizi soru yöneltti.

Derya, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Öztürkler'in; Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü görevini yürüttüğü süreçte, Ada Kent Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu tarafından, bir restoranın otoparkında, "tıp fakültesi izni için yardımcı olması talebiyle" aracının bagajına bir zarf dolusu para bırakıldığı yönünde polise şikayette bulunulduğunu ve bunun kamuoyundan gözlendiğini söylemişti.

Öztürkler ise buluşmayı doğrulamış ancak "rüşvet değil, kitap aldığını" ifade etmişti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Doğuş Derya, Öztürkler ve polise bir dizi soru yöneltti.

Polisin kimlerin ifadesine başvurduğunu, soruşturmanın selametini, ulaşılan bulguları ve Öztürkler'in "iftira attılar" dediği kişilerden şikayetçi olup olmadığını sordu.

Derya'nın soruları şöyle:

1) Eğer Polis her türlü soruşturmayı yaptıysa, bu soruşturmada kimlerin ifadelerine başvurmuştur?

2) Soruşturma tamamlanmış mıdır yoksa hala devam etmekte midir?

3) Eğer ortada Ziya beyin ifade ettiği gibi kendisine hediye edilen pakette sadece kitap varsa, bu paket neden otoparkta arabanın bagajına yerleştirilmiştir?

4) Soruşturma tamamlanmış ise polis hangi bulgulara ulaşmıştır?

5) Eğer bu bulgular Ziya beyin iddia ettiği gibi mesnetsiz ise, Ziya bey kendisine iftira attığını iddia ettiği kişiler hakkında şikayetçi olmuş mudur?