Özyiğit: “Üreten, gelişen, karakterini koruyan bir Lefke”

TDP milletvekili adayları, 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Lefke bölge esnafı ve sanayi bölgesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek, soruları yanıtladı.

Özyiğit: "Bölgeye ve üreticilere yeterli ilginin gösterilmemesi kabul edilemez"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin her bölgesini gezdiklerini, esnaflar, üreticiler ve vatandaşlarla sürekli görüştüklerini belirterek, toplumun büyük çoğunluğunun başta ekonomik olmak üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Lefke ve bölgesinin de ekonomik krizden en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğini ifade eden Özyiğit, üretimin en temel yerlerinden biri olan bu bölgeye ve üreticilerine gereken ilginin gösterilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adanın en güzel yerlerinden olan Lefke ve bölgesinin yıllarca unutulmuş bir şekilde kaderine terk edildiğini ifade eden Özyiğit, Lefke bölgesinin ve insanlarının emeği, üretimi ve kültürü ile doğal güzelliklerinin hak ettiği değerin karşılığını bugüne kadar bulamadığını kaydetti.

Özyiğit, TDP’nin temel hedeflerinden birinin, Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin cittaslow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti.