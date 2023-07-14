Özyalçın Construction 30. yılını kutluyor

1993 yılından bu yana ülkenin inşaat kuruluşlarından biri olan Özyalçın Construction Ltd. 30. yıldönümünü kutluyor.

Özyalçın Construction Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın belirlenen vizyonları doğrultusunda rahmetli babaları kurucu Oğuz Özyalçın’dan devraldıkları bayrağı hep daha ileriye taşımak için, çalışanları ile yani Özyalçın ailesiyle; hep daha iyisi için çalışmalarına devam ettiklerini ve edeceklerini belirttiler.

Özyalçın Direktörleri; “İlk günkü heyecanımızla; 30 yıllık engin tecrübemizle, bizi daima bir adım ileriye taşıyan en temel yapı taşımız dürüstlük ve güven ile yolumuza Özyalçın ailemiz, paydaşlarımız ve müşterilerimizle devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştular.

“Sosyal sorumluluk projelerimizle fark yaratıyoruz”

Özyalçın Construction; Özyalçın Şirketler Grubu Kurucusu Oğuz Özyalçın’ın doğum günü olan 1 Eylül tarihinde kurulan Oğuz Özyalçın Vakfı’nın temel amaçları doğrultusunda; ihtiyaç sahiplerine destek olmak, burs, ödül ve katkılarda bulunmak, okullar inşaa etmek, eğitim-öğretim ve sağlık olanakları sağlamak, uygulama ve araştırma merkezleri kurarak örnek teşkil edecek faaliyetlerine devam etmektedir.