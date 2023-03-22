Öztürkler’e göre yapılan; “kesinti değil, yatırım”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güneş TV’de yayınlanan “De’Sibel” programına katılarak ülke gündemi ve bakanlığının icraatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisin gündeminde olan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasası” ile hedeflenen çalışmanın özünde toplumsal ihtiyaçlara yönelik eksiklerin giderilmesi, geleceğe yönelik tedbirlerin alınması ve bu amaçlarla kaynak yaratılması olduğunu söyledi.

Öztürkler, ülkede meydana gelebilecek deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele kapsamında arama kurtarma, sağlık, geçici zorunlu barınma ve eğitim alanlarındaki çalışmaların yapılması, barınma ihtiyaçlarının karşılanması, depremden doğrudan etkilenen vatandaşların desteklenmesi, mevcut kamu binaları, hastanelerimiz ve okulların güçlendirilmesi; ayrıca yerel yönetimlerin bu alanlarda yapacağı çalışmalara katkı yapılmasını sağlamaya yönelik kaynak yaratılmasının amaçlandığı ifade etti.

Öztürkler, “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasa Önerisi ile yapılmak istene bugün için değil, yarınlarımızın, toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması adına kapsamlı bir çalışmadır. Esasında burada yapılan kesinti değil, toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik yatırımdır. Bu nedenle muhalefetin itirazları, önerileri ortak akıl, ve toplumsal fayda temelinde değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Meclisimizde Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla şekillenen Ad-Hoc komite, bu önemli hususta muhalefetin tekrar görüşme isteğine olumlu yaklaşmıştır. Toplumsal ihtiyaçlarımıza