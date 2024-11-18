Öztürkler yeniden aday

Meclis, bugün Meclis Başkanı ve yardımcısını seçme gündemiyle bir araya geliyor. Başkan ve yardımcının eş zamanlı olarak seçileceği oturumda, Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkan adayı olarak yeniden Ziya Öztürkler’in gösterileceği iddia ediliyor.

Geçersiz oylarla, hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, söz konusu görevden "istifa" ettiğini açıklamıştı.

Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmaları sonlandırmak" amacıyla 'istifa' ettiğini duyurmuştu.