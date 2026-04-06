Öztürkler: “Yasa Gücünde Kararnameye onayım yok”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Öztürkler, “Yasa Gücünde kararnameden haberim vardı ancak onayım yok. Meclis Genel Kurul’un açık olduğu bir dönemde bunu tercih etmem” dedi.

Yaşanan olayların üzücü olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu noktada duruşumuz net. Ne eylemcilerin ne de polisin bu yaşananları tasvip ettiğini düşünmüyorum” diye konuştu. Meclis’in toplanma niyeti olduğunu belirten Öztürkler, “Meclis için nisap sıkıntısı yok. " dedi.

Öztürkler, "İnşallah hayırlısı neyse o olur” ifadelerini kullandı.