Öztürkler: "Ülkeye girişlere ciddi denetimler getireceğiz"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkede kaçak ve düzensiz yaşam istemediklerini, yapacakları düzenlemelerle ülkeye girişlere ciddi denetimler getireceklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan A’dan Z’ye programına katılarak bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın geniş bir sorumluluk alanı olduğuna ve dijital dönüşüm ile birlikte hizmet kalitesini yükseltmek için adımlar atıldığına işaret eden Öztürkler, sorumluluk alanları dahilinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek, çağa uygun sistemleri hayata geçirmek ve kamunun hantal yapısından kurtulmak için ciddi bir dijital dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade etti.

Öztürkler, Muhaceret Sistemleri başta olmak üzere, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Otomasyon Sistemi (TAKBİS), Mekansal Gayrı Menkul Sistemleri (MEGSİS), kaymakamlıklarda devreye girecek otomasyon sistemleri, yeni nesil pasaportlar, e-kimlik / e-nüfus projelerinin geliştirilmesi ve E-Vize Otomasyon Sistemi gibi çalışmalarda ciddi bir yapılandırma içerisinde olduklarını söyledi.

Öztürkler, “Bu amaçla şu anda arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nden bizlere teknik destek, yeni yazılımlar konusunda katkıda bulunmak üzere ülkemizde bulunan 20’den fazla konularında uzman arkadaşlarla toplantılar yapıyorlar ve atılacak adımları planlıyorlar” dedi.

"Yeni cezaevinde çağdaş bir zihniyetle insan onuruna yakışan bir dönüşümü sağlayacağız"

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasasının eksiklerini tamamlayarak, kısa süre önce Meclisten oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Öztürkler, yeni cezaevinde şu anda 200’e yakın mahkumun olduğunu, geçiş sürecinin devam ettiğini ve esas olarak ekim ayının ikinci haftasından sonra tam anlamıyla geçişin sağlanacağını belirtti.

“Yeni cezaevi için 99 pırıl pırıl yeni gardiyanımız alındı” diyen Öztürkler, yeni cezaevine geçiş sürecinde ortaya koyduğumuz temel vizyonlarımızdan biri olan “Mahkûmların Topluma Kazandırılması Projeleri” ile devlet gözetimi altında cezasını çeken bireylerin insanlık onuru zedelenmeden, önemli bir iyileştirme sürecinden geçmelerinin sağlanacağını açıkladı.

Üniversitelerle işbirliği içerisinde eğitim programlarının oluşturulacağını ifade eden Öztürkler, “Dönem dönem gidip yeni cezaevinde incelemelerde bulunuyorum. Açık-kapalı spor salonları, çok amaçlı sosyal aktivite alanları, atölyeleri, kütüphanesi ve konferans salonları ile birlikte yeni cezaevinin çağdaş donanımlara sahip olması ‘Mahkumların Topluma Kazandırılması’ çalışmalarında ciddi katkı ve olanak sağlayacaktır” dedi.

Sadece Yeni Cezaevine taşınmanın yeterli olmadığını söyleyen Öztürkler, “Burada, çağdaş bir zihniyetle insan onuruna yakışan bir dönüşümü sağlamak önemlidir” şeklinde konuştu.

"Belediyeler Reformu’nda önemli bir noktaya gelindi"

Öztürkler, göreve geldiklerinde belediyeler ile ilgili seçim tarihi başta olmak üzere belediye başkanları, Meclisi üyeleri ve muhtarların yetkilerinde sıkıntılı bir süreç ile karşı karşıya kaldıklarını, tüm bu konuların ortasında sorunların ivedi çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Özellikle ilk günden beri üzerine basa basa aciliyetini de dikkate alarak, gündeme getirdiğim; belediyelerimizin maddi yapılarının güçlendirilmesi, merkezi yönetimle yerelin ilişkilerinin düzenlenmesi ve halkımızın hak ettiği çağdaş hizmetlere kavuşması adına 51 / 95 Sayılı Belediyeler Değişiklik yasasını hızlıca ele alarak yasanın komite aşamasında çalışılmasına başlandı. Burada çok özverili ve uyumlu bir çalışma sürdüğünü, belediyeler reformunda önemli bir noktaya gelindiğini söylemeliyim.”

"Anayasa Mahkemesi'nden de belediyelerin birleştirilmesi kararı için olumsuz bir sonuç çıkacağına inanmadığını, bunun idari bir karar olduğunu" ifade eden Öztürkler, “Belediyeler Reformu kapsamında 51/95 Sayılı yasanın oy birliği ile meclisten geçeceğine inanıyorum. Burada sendikalarımızın da tam desteği olduğunu söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

51/95 Belediyeler Değişiklik yasasının ardından da 65/2007 Belediye Personel Yasası ve Sınav İntibak Tüzüğünün de ele alınabileceğini ifade eden Öztürkler, tüm eksiklerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

-Muhaceret Affı Hukuk Ve Siyasi İşler Komitesi'nde yarından itibaren görüşülmeye başlanıyor

Muhaceret Affıyla ilgili konuşan Bakan Öztürkler, Muhaceret Affı ile ilgili Yasanın Tasarısının Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde yarından itibaren görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Öztürkler, komitede son şeklini alacak olan yasanın, genel kapsamlı bir af olarak hazırlandığını, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kişileri kapsadığını, yalnızca ülkeden suça karışarak deport edilen kişilerin Muhaceret Affından yararlanamayacağının bilinmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Komite aşamasından sonra Muhaceret Affının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını söyleyen Öztürkler, ekim ayı içerisinde Meclis'ten yasanın geçmesini beklediklerini kaydetti.

"Kayıtlılığın sağlanmasını önemli"

Muhaceret Affı’nın gerçek anlamda bir son şans olarak görülmesini istediklerini belirten Öztürkler, şunları kaydetti:

“Bir suça karışıp da bizim bu ülkeden deport ettiğimiz kişiler var. Bu kişiler asla affın kendilerini kapsayacağı düşüncesine girmesin, asla böyle bir şey olmayacak. Biz şöyle bir çağrı yapıyoruz. Bu son şans. Sistemlerimizi kurmaya başladık. Düzensiz olan kişileri deport etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede biz artık kaçak yaşam, düzensiz yaşam istemiyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle ülkeye girişlerde çok ciddi denetimler getireceğiz. E-Vize Otomasyon Sistemi ile 7 kontrol noktasından geçtikten sonra ülkeye girişler sağlanacak. Bu projelerin hepsinin çalışmaları bitti ve ihale sürecine geçildi. Artık düzensiz durumda olan kişileri biz bu şekilde bırakmayacağız, göndermeye devam edeceğiz. Ya bu aftan yararlanın kendinizi ülkede düzenli hale getirin, ya da ülkeden ayrılın. Biz son zamanlarda hep bu çağrıyı yapıyoruz.”