Öztürkler: "Ülkede güvenliği sağlamak adına yeni adımlar atacağız"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 2 hafta içerisinde yeni bir adım atacaklarını söyleyerek, “Esas olması gereken suça karışmış, mafyalaşmış kişilerin ülkeye girişlerine izin vermeyecek yapıları, mekanizmaları kurmak ve bu gibi sakıncalı kişileri yasaklı göçmen ilan etmektir” dedi.

Öztürkler, BRT’de katıldığı programda gündeme ve bakanlığın yürüttüğü projelere yönelik açıklamalarda bulundu. Ülke huzuru ve güvenlik açısından Polis Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren bakan Ziya Öztürkler, ülke güvenliği ve huzuru için göreve geldiği ilk günden itibaren adım atığını ve atmaya devam edeceğini belirtti.

Halkın huzuru ve ülkede kayıtlılığın sağlanması adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini söyleyen Öztürkler, “Bu konuda gereğini yapmaya, adım atmaya devam edeceğim, geri durmayacağım” dedi.

Ülke içerisinde suça karışmış, kamu huzurunu, güvenliğini tehdit eden ve kaçak şekilde kayıt dışı yaşayan kişilere yönelik yasal işlemlerin devam edeceğini söyleyen Öztürkler, kendi ülkelerinde suça karışmış, mafyalaşmış, çeteleşmiş sakıncalı kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu hedefle ülkede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 2 hafta içerisinde yeni bir adım atacaklarını açıklayan Bakan Öztürkler, “Esas olması gereken suça karışmış, mafyalaşmış kişilerin ülkeye girişlerine izin vermeyecek yapıları, mekanizmaları kurmak ve bu gibi sakıncalı kişileri yasaklı göçmen ilan etmektir. Bu konuda iki hafta içerisinde yeni bir adım atacağız” dedi.





“Mahkumların topluma kazandırılması çalışmalarını artık yıllık plan ve süreklilik arz edecek bir sistemle yürüteceğiz”

Öztürkler, yeni cezaevine geçiş süreci ve sonrası hakkında sorulan soruları da yanıtlayarak, temmuz ayı itibariyle kademeli geçişlerin başladığını, şu anda yeni cezaevinde yaklaşık 100 civarı tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Bu aşamada Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tutukluların önce yeni cezaevine gönderilerek belli süre bekletildiğini ve daha sonra mevcut cezaevine gönderildiğini açıklayan Öztürkler, yeni cezaevine taşınma işlemleri sırasında eksikliklerin de görülerek giderilmesiyle taşınma işleminin devam edeceğini açıkladı.

Yakın zamanda 22 kişilik gardiyan münhalinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapıldığını, talep edilen yeni kadroların tamamlanması ile yeni cezaevine taşınma işlemlerinin sonlandıracağını ifade eden Öztürkler, “Esas olarak üzerinde önemle durduğumuz mahkumların topluma kazandırılması yönünde yapacağımız, bu hedefle ortaya koyacağımız, projelerin hayat bulmasıdır” dedi.

Öztürkler, hükümlülerin cezalarını çektiği sırada emniyet, güvenlik ve disiplin ihtiyaçlarını dikkate alarak, bunun yanında insanlık onurlarını zedelemeden, yaşamla mücadelelerinde gerçek anlamda kendilerine katkı sağlayacak, çok kapsamlı iyileştirme programlarını hayata geçireceklerini belirtti.

Öztürkler, “Mesleğim Hazır, Aynı Dili Konuşuyoruz, Şiddetsiz İletişim Mümkün, Sağlıklı Yaşam-Güçlü Toplum, Kadınlar Başarır, Çevre Bilinci Ve İklim Değişikliği İle Mücadele, Cezaevi Kütüphanesi" konulu eğitim amaçlı panel ve seminerler yapacaklarını söyledi.

Mahkumların toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlayacak koşulları sadece bina olarak değil, faaliyet, eğitim ve iyileştirme programlarıyla destekleyeceklerini ifade eden Öztürkler, “Yeni cezaevine geçilmesi ile birlikte, daha önce de dile getirdiğim, en çok önem verdiğim konulardan biri olan mahkumların topluma kazandırılması çalışmalarını artık yıllık plan ve süreklilik arz edecek bir sistemle yürüteceğiz” dedi.

E-Vize için teknik çalışmalar tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde çalışılan ülkeye girişlerde e-vize uygulaması projesinde teknik çalışmaların tamamlandığını ifade eden Öztürkler, projenin bütçelendirilmesi konusunda da destek bulduklarını açıkladı.

Ülkeye girişlerde e-vize uygulamasının önemli olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu ülkenin geleceği adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gelinen aşamada bütçesi tamamlandığı anda 1-1,5 ay içerisinde e-vize uygulamasına geçebileceğiz. Televizyonlarda, radyolarda hep konuşuyor, anlatıyoruz. Benim için esas önemli olan projelerin, çağdaş sistemlerin hayat bulmasıdır. Konuştuğunuz kadar değil, ürettiğiniz kadar varsınız” dedi.



Projenin tamamlanması ile çağdışı nüfus sayımlarına da gerek kalmayacaktır

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi hakkında da bilgi veren Öztürkler, projenin belli bir aşamaya geldiğini, önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Öztürkler, bu hususta da belediyeler ve Yerel Yönetimler Müdürlüğüyle koordineli çalıştıklarını, iki aşamadan oluşan projenin cadde, sokak, yol isimleri, yapı numaratajları, hane halkı verilerinin sisteme işlenmesi ve nüfus kayıt sistemleri ile eşleştirilmesi sonucunda devlet olarak önemli bir dijital veri tabanına sahip olacaklarını söyledi.

Bakan Öztürkler, “MAKS Projesini tamamlamak istiyoruz. Projenin tamamlanması ile çağdışı nüfus sayımlarına da gerek kalmayacaktır. Çağdaş dünyanın gereği olan planlama ve doğru analiz yapma imkanlarımız artacak, ülkedeki, iş yeri, binalar, çalışan, öğrenci ve vatandaşlara ait güncel verilere daha sağlıklı şekilde ulaşabileceğiz” dedi.